Музей древностей в Израиле выставил на обозрение редчайший медальон 6-7 века с неканонической сценкой Рождества

В канун Рождества в Музее Израиля был обнаружен и расшифрован редкий медальон 6-7 века с неканоническим изображением сценки Рождества – подобные медальоны хранили паломники в память о посещении Святой Земли, передает Седмица.ру со ссылкой на christianheadlines.

Такие медальоны, известные в науке также под названием «знаки Эуголии», как полагают, были обязательными сувенирами-памятками («карманными агнцами») для христиан, свершавших паломничество в Святую Землю.

Мораг Вильгельм, ассистент куратора отдела эллинистической, римской и византийской археологии в Музее Израиля, объяснила в интервью изданию CBN News, что этот медальон наверняка принадлежал раннему христианину, совершившему путешествие в Вифлеем к месту Рождества Иисуса Христа.

«Я держу миниатюрный медальон, принадлежавишй паломнику VI-VII века, посетившему эти места, – объясняет Вильгельм. – Мне удалось распознать на нем редчайшее неканоническое изображение Рождественского вертепа, а потому, вероятно, он сделан в Вифлееме». Исследовательница обнаружила редкий медальон размером со среднюю монету в большой коллекции, подаренной Музею Израиля, и сумела прочитать изображение, чего никому не удавалось ранее. В отличие от канонической сценки Рождества, Младенец Иисус изображен на медальоне без Иосифа и Богоматери. Кроме того, действие происходит в пещере – видимо, той, которая существует под церковью Рождества в Вифлееме, а не в яслях. «Мы можем видеть стилизованное изображение Младенца Иисуса, а также вола и осла, однако они находятся внутри некоего помещения, – говорит Вильгельм. – Мы полагаем, что действие происходит в нынешней церкви Рождества Христова». Церковь Рождества, или храм Рождества Христова, считается старейшей крупной церковью Святой Земли, возведенной через несколько столетий на месте Рождества Христа в Вифлееме. «Сочетание фигур в изображении не совсем каноническое и очень редкое для Вифлеема, – подчеркивает исследовательница. – Нечто подобное мы встречаем в Иерусалиме, в изображениях близ Гроба Господня, но не в Вифлееме».

Подобные древние памятные сувениры создавались в святых местах и хранились вместе с землей, взятой из этих мест. Христиане начали свершать паломничество в Библейские святые места не менее 1700 лет назад. В историческом сочинении отца церкви Святого Иеронима тот приводит явление Младенца Христа женщине по имени Паула, совершившей паломничество в Вифлеем из Рима. «Едва она вошла в пещеру Спасителя, как своими глазами узрела увидела конюшню, где «вол склонился пред Учителем, а осел замер перед яслями Господними, – пишет Святой Иероним. – Она торжественно поклялась мне, что глубокая вера явила ей видение Младенца, завернутого в пелены и плачущего в яслях Господних». «Это свидетельство дает нам основания полагать, что подобные медальоны могли запечатлевать личные видения и особые духовные переживания тех избранных, кто входил в это святое место и кому являлся Младенец Иисус в пещере Вифлеемской», поясняет Вильгельм.

Рождественский медальон «карманный агнец» экспонируется в коллекции истории паломничества в Святую Землю вместе с другими памятными знаками с Библейскими сценами из жизни Иисуса –Страстями Господними, Воскресением и другими. В числе древних личных вещей и символов веры, представленных в музее, посетители могут увидеть пузырьки для освященного масла, кресты, подвески и кольца.