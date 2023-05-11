Можно ли любить одновременно преступника и его жертву. Встреча Папы с венгерскими иезуитами

Любовь к врагам выражается с помощью особой логики и особой формы: Папа Франциск отметил это, отвечая на вопросы венгерских иезуитов в ходе встречи 29 апреля, подробности которой были обнародованы 9 мая. Папа беседовал с собратьями по Обществу Иисусову в ходе апостольской поездки в Будапешт. Передает русская служба Vatican News.

Один из собеседников затронул тему христианской любви в отношении к тем, кто совершил сексуальное насилие. «Евангелие говорит нам любить, но как можно любить одновременно жертв насилия и насильников? Бог любит всех, Он любит также и этих людей. А как же мы? Безусловно, речь не идет о покрытии чего-то, — но как нам любить насильников?».

«Это совсем не легко, — ответил Папа. – Теперь мы понимаем, что насилие – это весьма обширная реальность: есть насилие сексуальное, психологическое, экономическое, над мигрантами». Как же общаться с преступниками, с теми, к кому мы чувствуем отвращение?

«Да, насильника следует осудить, — пояснил Папа, — но осудить как брата. Приговор по отношению к нему нужно понимать как акт милосердия. Существует логика и форма любви к врагам, которая может проявляться и таким образом. Это непросто понять и осуществить. Насильник – враг, и каждый из нас считает его таким, если мы разделяем страдания жертв насилия».

«Однако это тоже дети Божьи, и необходим пастырский подход. Они заслуживают наказания, но в то же время и душепопечения. Как же это сделать? Это нелегко», — констатировал Святейший Отец.