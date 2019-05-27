Московский греко-католический приход Святого Николая отметил свой престольный праздник (+ФОТО)

26 мая в московском греко-католическом приходе Святителя Николая Чудотворца отметили свой престольный праздник. В этот день предстоятель католиков армянского обряда на территории России протоархимандрит Петрос Есаян передал приходу для поклонения привезенные им из итальянского города Бари мощи Святителя. По этому случаю в приходе были отслужены Всенощная, Акафист Святителю Николаю и Божественная Литургия под предстоятельством протосинкелла Ординария для католиков византийского обряда в России отца Ивана Леги, специально прибывшего из Новосибирска. Отцу Ивану сослужили протоархимандрит Петрос Есаян, а также священники армянского и византийского обрядов о. Оганес Меликян, о. Василий Вайда, о. Петр Корнелюк. Перед началом богослужения отец Василий Вайда горячо поблагодарил отца Петроса Есаяна за возможность поклониться мощам Святителя Николая, а всех присутствующих священников — за то, что они согласились разделить с верными прихода эту радость.

По завершении Божественной Литургии общину прихода византийского обряда пришли поздравить архиепископ-митрополит Павел Пецци и настоятель московского Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отец Владимир Кабак. Отец Василий Вайда вручил Владыке Павлу пасхальный подарок, после чего все присутствующие пропели «многая лета» Папе Франциску, архиепископу Павлу Пецци и епископу Иосифу Верту.

Информационное сообщение и фоторепортаж с места событий — нашего внештатного корреспондента Ольги Дубягиной.