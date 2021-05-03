Московские католики византийского обряда встретили Светлое Христово Воскресение (+ФОТО)

В воскресенье 2 мая христиане, следующие Юлианскому календарю, отмечали торжество Светлой Пасхи. В московском греко-католическом приходе Святых Константина и Елены празднования начались с Крестного хода по территории Кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской и Пасхальной Заутрени в крипте собора, после чего настало время Божественной Литургии Святого Иоанна Златоуста, которая была отслужена на украинском языке. Богослужение возглавил настоятель прихода отец Василий Вайда, а сослужил ему Викарий Архиепископа Армянской Католической Церкви в России протоархимандрит Петрос Есаян. Чтение Слова Божия, песнопения и псалмы, праздничные одеяния священников и верных (с традиционной украинской вышивкой на одеждах) – всё это создавало неповторимую атмосферу праздника.



В заключение отец Василий сердечно поздравил всех присутствующих с Пасхальными торжествами, а также поблагодарил отца Петроса за сослужение. В ответном слове отец Петрос выразил свою благодарность за приглашение на греко-католическое богослужение, попутно заметив, что прошедшей ночью был гостем на праздновании Пасхи православными в храме Христа Спасителя, но лишь в греко-католическом приходе имел возможность не только приобщиться к пасхальной радости, но и приступить к Святому Причастию. Далее армянский протоархимандрит рассказал о том, как приятно ему видеть развитие московского католического прихода византийского обряда и в плане утверждения его в вере, и в плане приумножения численности верных. Он пожелал общине возрастать и в будущем, «собирая прекрасный букет для Христа Воскресшего».

Приняв благословление, верные и гости прихода вышли во двор, где были подготовлены столы, уставленные пасхальной снедью, ожидающей своего освящения. Поведав о заложенной в этой традиции символике, отец Василий и отец Петрос щедро окропили предназначенные для пасхальной трапезы яства святой водой. Приветствуя друг друга возгласами «Христос воскрес!», присутствующие обменялись пасхальными подарками, пожеланиями и новостями, после чего разъехались по домам, чтобы продолжить празднование Светлой Пасхи в семейном кругу.

О празднике московских греко-католиков рассказала и иллюстрировала свой рассказ фоторепортажем наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина

