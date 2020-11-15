Монс. Стефано Руссо: защита жизни делает возможным само существование общества

Обращаясь к участникам симпозиума Движения защиты жизни, ген. секретарь итальянского епископата подчеркивает: «Вы всегда осуществляли и продолжаете осуществлять важное служение гражданскому и церковному обществу, главной ценностью которого является человеческая жизнь». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Генеральный секретарь Итальянской епископской конференции монсеньор Стефано Руссо обратился с посланием к участникам 40-го симпозиума Движения защиты жизни, который открывается в воскресенье 15 ноября в формате онлайн на тему «Ты будешь для меня единственный в целом свете. Зорко одно лишь сердце»: эти слова позаимствованы из «Маленького принца» А. Сент-Экзюпери.

«В этот ужасный момент, когда пандемия угнетает мир и всё усложняет, вы не побоялись препятствий и организовали ваш национальный симпозиум, — пишет монсеньор Руссо, вспоминая также основателя движения Карло Казини, скончавшегося в марте этого года. – Вы осуществляете и продолжаете осуществлять важное служение гражданскому и церковному обществу, главной ценностью которого является человеческая жизнь. От ее защиты и продвижения зависит само существование общества и его структур». Цитируя Папу, прелат подчеркивает: «Сегодня культура отбросов приносит в жертву самых слабых, бедных, хрупких и лишенных голоса, начиная с рождающихся детей».

Генеральный секретарь итальянского епископата напоминает о священном характере жизни и о неприкосновенности каждого человека, в какой бы ситуации и на каком этапе своего развития он ни находился. «Если поступиться этим убеждением, — поясняет монсеньор Руссо, — то не останется крепких и устойчивых оснований для защиты прав человека: тогда они будут всегда подчиняться контингентной выгоде очередной власти». Иерарх призывает участников симпозиума неустанно провозглашать и свидетельствовать Евангелие жизни.