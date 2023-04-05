Монс. Марко Фризина: духовная музыка – неотъемлемая часть литургии

Руководитель хора Римской епархии, известный итальянский композитор о. Марко Фризина рассказал о 14-м томе из серии «Соборные тетради», опубликованной по поручению Папы Франциска в связи с Юбилеем 2025 года. Под эгидой Департамента евангелизации книга вышла в итальянском католическом издательстве Shalom editrice. Сообщает русская служба Vatican News.

Серия из 34 «Соборных тетрадей», отметил в интервью Vatican News монсеньор Фризина, посвящена четырем конституциям Второго Ватиканского собора: эта замечательная идея Папы Франциска побуждает пройти до конца соборный путь, который во многих аспектах ещё ждёт своего завершения. Итальянский священник выразил надежду, что и пастыри, и миряне воспользуются возможностью, предоставленной синодальным путем и подготовкой к Святому 2025 году, «чтобы перечитать эти документы, затрагивающие центральные вопросы жизни Церкви». К ним относится и роль музыки в литургии, которую маэстро Фризина анализирует в своих размышлениях.

«Меня попросили прокомментировать VI главу конституции Sacrosantum Concilium», – отметил прелат, напомнив, что вся реформа литургической музыки началась с выражения св. Пия X «слава Божья и освящение братьев»: эти слова прекрасно иллюстрируют роль музыки в церковной молитве. «В этом отношении Церковь очень требовательна, хотя иногда это пространство оставляют для импровизации, порой оно становится больше зрелищем, чем молитвой, а иногда превращается в своего рода витрину».

Музыка обладает уникальной способностью наводить мосты, в духе «Церкви, выходящей за свою ограду», о которой часто упоминает Папа Франциск. По словам о. Фризины, самое главное здесь – понять, что священная музыка, будучи неотъемлемой частью литургии, «служит для того, чтобы открывать сердца верующих и направлять их к Богу в общинной молитве». Иными словами, существуют конкретные каноны, основанные на Слове Божьем, вере и концепции участия, характерной для Второго Ватиканского собора.

Маэстро Фризина напомнил, что существует вертикальное и горизонтальное измерение священной музыки: «Есть прославление Бога, когда мы прилагаем все усилия также на уровне исполнения, и есть момент освящения братьев, когда на общем пути мы встречаемся и молимся с другими». В Церкви никто не поёт и не играет на инструментах «в одиночку», и 14-й том «Соборных тетрадей» обосновывает это утверждение, предлагая ценные указания не только прихожанам, но и репортёрам и работникам СМИ, участвующим в трансляции богослужений.