Монастырь Мар Муса вновь открыл двери для гостей — диалог между христианами и мусульманами продолжен

Расположенный в Сирии монастырь Мар Муса, в недавнем прошлом являвшийся символом межрелигиозного диалога и притягивавший тысячи сирийцев, в начале июня вновь открыл свои двери после десятилетия запустения, вызванного войной, сообщает «Благовест-инфо».

«Мы хотим, чтобы люди вернулись сюда, чтобы они молились и предавались размышлениям в этом месте, которое, быть может, станет для них пространством спокойствия, тишины и созерцания», – сказал в интервью AFP священник Джихад Юсеф, ставший год назад настоятелем монастыря Мар Муса аль-Хабаши (преп. Моисея Абиссинского – монаха эфиопского происхождения, жившего в VI веке).

По преданию, Моисей поселился в пещере на севере горного массива Каламун, неподалеку от нынешней границы с Ливаном. Нынешний монастырь расположен в 13 км от городка Набк, что в 70 км к северу от Дамаска. Монастырская церковь была построена еще в XI веке, а большинство построек относятся к XIV-му. В XVII веке обитель опустела, и только раз в год, в день памяти преподобного Моисея, здесь собирались верующие. В XIX веке монастырь был окончательно заброшен.

В 1982 году здесь появился 28-летний итальянский иезуит Паоло Далл’Ольо, который решил возродить древний монастырь. В 1984 году Паоло был рукоположен во священника сирийского обряда и стал восстанавливать обитель с помощью местных христиан, добровольцев из Сирии и из-за рубежа. Свою помощь оказывали и местные власти.

Через некоторое время о. Далл’Ольо основал новую монашескую общину, экуменическую по своей сути, получившую название «община Аль-Халиль («Друг Бога» – библейское и кораническое имя патриарха Авраама на арабском языке) монастыря Мар Муса аль-Хабаши». Община объединила три обители в Сирии, одну – в Ираке и одну – в Италии.

Главный акцент община ставила на развитие исламо-христианского диалога. Далл’Ольо, искренне любивший и хорошо знавший арабскую культуру, написавший диссертацию на тему «Надежда в исламе», был уверен, что такой диалог возможен. В монастыре проходили межрелигиозные мероприятия, во время которых христиане и мусульмане молились рядом. Обитель притягивала к себе многочисленных гостей из Сирии и других стран: только в 2010, последнем предвоенном году, здесь побывало более 30 000 человек.

В 2006 году Мар Муса стал лауреатом Евро-Средиземноморской премии за межкультурный диалог, учрежденной годом ранее Средиземноморским фондом и Евро-Средиземноморским фондом Анны Линдх за диалог между культурами.

С началом конфликта в Сирии в 2011 году о. Далл’Ольо выступил за демократические реформы. Власти приказали ему покинуть страну, что он сделал лишь через несколько месяцев, в 2012 году.

По данным того же источника, в 2013 году священник приехал на подконтрольную вооруженным оппозиционерам территорию на востоке Сирии, но вскоре был похищен боевиками ИГИЛ во время прогулки по Ракке.

С тех пор о судьбе итальянского иезуита поступала противоречивая информация: одни источники сообщали, что он был вскоре казнен, другие – что еще в 2019 он был жив и находился в Дейр-эз-Зоре.

После исчезновения о. Далл’Ольо монастырь снова пришел в запустение. В 2015 году он подвергся обстрелам со стороны боевиков ИГИЛ, удерживавших провинцию Хомс. В том же году джихадисты похитили и удерживали в течение нескольких месяцев преемника о. Паоло священника Жака Мурада.

«В то время мы жили в страхе, были изолированы – сложившаяся ситуация не позволяла людям посещать нас», – вспоминает о. Джихад Юсеф.

После разгрома ИГИЛ изоляция обители продолжилась – на этот раз из-за пандемии ковид-19. В прошлом году монастырь начал принимать малые группы паломников численностью 3-4 человека, в крайних случаях он предоставлял ночлег одному-двум посетителям. Однако уже в текущем году, когда в этом районе Сирии вновь стало безопасно, а эпидемиологические ограничения были сняты, община решила вновь открыть свои двери для гостей. Это произошло в июне.

Монастырь представляет собой большой интерес и как памятник культуры. Построенная на фундаменте древнеримской крепости, церковь 1051 года постройки сохранила фрески XI-XII вв., которые относятся к древнейшим памятникам христианской живописи на Ближнем Востоке. Реставрация и консервация этих фресок, осуществлявшаяся итальянскими и сирийскими мастерами, была завешена в 2003 году.

На стенах церкви можно увидеть надписи на арабском, сирийском и греческом языке: «Бог есть Любовь» и «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного».

Сегодня община, населяющая древнюю обитель, немногочисленна. Это настоятель о. Джихад Юсеф, его заместитель и эконом о. Жак Мурад, бывшая игуменья женской общины, а также еще один священник и одна монахиня. По очереди сюда приезжают монахини из других монастырей – это нужно для того, чтобы продолжилось присутствие женщин в обители, как это было до войны.

Насельники Мар Мусы продолжают строить свою жизнь на трех основаниях, сформулированных основателем общины о. Паоло Далл’Ольо: молитве, рукоделии и гостеприимстве. Они надеются продолжить свой вклад в укрепление дружбы с мусульманами, которых они «любят во имя Христа, подобно тому, как Он Сам их любит». Об этом члены общины заявили в письме, написанному в декабре 2021 года, в преддверии праздника Рождества.