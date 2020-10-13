Монашеская обитель в Риме примет семьи беженцев

Через Службу Папских милостей римские монахини предоставили свою резиденцию на улице Пизана для беженцев: обитель станет гостеприимным домом для семей, одиноких женщин и матерей с несовершеннолетними, которые прибыли в Италию через гуманитарные коридоры. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В заявлении Службы Папских милостей сообщается, что римскую виллу «Серена» Папе Франциску на безвозмездной основе передали сестры Служительницы Божественного провидения, которые всегда были привержены деятельности в области воспитания и любви к бедным, заботясь о них в «семейных домах».

Решение монахинь стало ответом на призыв Святейшего Отца, который в энциклике Fratelli tutti подчёркнул важность адекватного приема мигрантов, спасающихся от войн, гонений и стихийных бедствий.

Монашеская структура сможет вместить до 60 человек и будет в основном предназначена для приема беженцев в первые месяцы после их прибытия, а затем сопровождать их в трудоустройстве и поиске стабильного места жительства. Приёмный центр будет находиться в ведении Общины Святого Эгидия: с 2015 года она открыла гуманитарные коридоры для беженцев из Сирии, стран Африканского Рога, а недавно – из Греции, в частности, с острова Лесбос.

К настоящему времени католическая община приняла, сопроводила и интегрировала более 2600 человек, в том числе многих несовершеннолетних.