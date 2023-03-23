Монахиня-комбонианка в Судане рассказала о традиции добрососедства религий, выстраданной долгими войнами

Католическая монахиня в мусульманском Судане восхваляет традицию добрососедства религий, выстраданную долгими войнами 1956-2011 годов, которые закончились отделением с Южного Судана как страны христианского большинства, передает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Сестра Мария дель Кармен Галисия – монахиня-миссионерка конгрегации святого Даниила Комбони (также Сестер-миссионерок и благочестивых матерей Нигриции). Она уроженка Мексики, служит в Судане, стране мусульманского (97%-ного) большинства. Сестра Галисия заверяет в интервью ACI Prensa, новостному партнеру CNA на испанском языке, что правоверные мусульмане и христиане вполне способны к «мирному сосуществованию и добрососедству». «Местные мусульмане охотно приходят в наши храмы и участвуют в католических празднествах и таинствах, таких как бракосочетания и конфирмации (миропомазания), – говорит сестра Галисия. – А когда наступает Рамадан, месяц мусульманских молитв и строгого дневного поста с восхода до захода солнца, они с радостью приглашают нас, христиан, на свои вечерние трапезы».

Галисия поясняет, что ее монашеское служение проходит многие годы в районе горной системы Нуба в центральном Судане. «Когда-то это был захолустный, всеми забытый и отсталый регион, – говорит монахиня. – Там не было ни дорог, ни электричества, ни водоснабжения, ни прочей нормальной коммунальной инфраструктуры, не говоря уже о школах и больницах». Под руководством Макрама Макса Гассиса, епископа Эль-Обейда с 1988 по 2013 год, в регионе все изменилось. «С помощью благотворителей здесь построены школы, больница, а также радиостанция, где я одно время работала, – говорит сестра Галисия. – Это была прекрасная служба, она пользовалась популярностью в народе, тем более что в моей радиопрограмме участвовали на равных правах и христиане, и мусульмане».

С момента обретения независимости в 1956 году Судан погряз в бесконечных гражданских войнах из-за этнических, религиозных и экономических противоречий. По итогам этих войн, в 2011 году отделился Южный Судан и получил признание в мире как страна христианского большинства.

«Христиане в Судане помнят о том, что наш Бог есть любящий Отец всем нам, – говорит монахиня. – Меня радует, вдохновляет и часто поражает восторженная и чистая вера христиан в Судане. В одной из христианских общин, где я служила, службы нередко длятся более полутора часов, при этом люди всегда счастливы, заражают друг друга радостью, поют, аккомпанируют на барабанах и ритмично танцуют. Для них очень важно осознавать, что Он наш любящий и всепрощающий Отец, пусть и пославший нам наказание за грехи, когда пришлось претерпеть много боли и страданий за годы войны. Они находят великое утешение в том, что Господь есть Отец наш, и любовь Его неизменна, для Него нет ни эллина, ни иудея, Он равно любит все детей своих, в том числе «цветных», бедных и обездоленных. Они всегда счастливы, когда идут к причастию, и нередко во время обряда и празднования ликуют и поют вокруг алтаря. Они уверены, что Бог с ними в любой жизненной ситуации; многие видят Его благодеяния и ценят заботы миссионеров, помогающих им познать Его любовь».