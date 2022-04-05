Молитвенные прошения Папы на апрель — о медицинском персонале (ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Епископ Рима прокомментировал свои молитвенные прошения на апрель этого года: о медицинском персонале. Передает русская служба Vatican News.

«Пандемия, – отмечает Папа Франциск, – показала нам самоотверженность и великодушие работников здравоохранения: волонтёров, медработников, священников, монахов и монахинь. Но эта пандемия также высветила факт, что не все имеют доступ к качественной системе общественного здравоохранения. Беднейшие и наиболее уязвимые страны не могут получить доступ к лечению, необходимому для борьбы с многочисленными болезнями, которые продолжают их поражать. Во многих случаях это происходит из-за нерационального управления ресурсами и отсутствия серьёзных политических обязательств, – подчёркивает Святейший Отец. – Поэтому я прошу правительства всех стран мира не забывать, что эффективная и доступная для всех служба здравоохранения является приоритетом. Будем помнить, что служба здравоохранения – это не просто организация, а люди, которые посвящают свою жизнь заботе о здоровье других, и во время этой пандемии они отдавали жизни, чтобы помочь исцелению множества больных. Помолимся, дабы правительства и местные сообщества поддерживали заботу медицинского персонала о больных и стариках, особенно в беднейших странах».