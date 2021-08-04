Молитвенные прошения на август. Папа: реформа Церкви начинается с нас самих

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала ежемесячное видеопослание с молитвенными прошениями на август этого года. Тема послания Епископа Рима — «Церковь в движении».

Папа Франциск говорит об особом призвании Церкви – евангелизации, а также о необходимости реформы, которая должна исходить от нас самих через опыт молитвы, милосердия и служения:

«Собственное призвание Церкви – это благовестие, и оно вовсе не означает прозелитизм. Её призвание – евангелизация. Более того: сущность Церкви заключается в благовестии. Мы сможем обновить Церковь, если будем распознавать Божью волю в повседневной жизни и начнём перемены под водительством Святого Духа. Преобразование – это реформа нас самих, людей. Нужно позволить Святому Духу, Божьему дару в сердцах, напоминать нам о том, чему учил Иисус, и помогать нам претворять это в жизнь. Давайте начнём реформировать Церковь с реформы самих себя, – без заранее продуманных идей, идеологических предрассудков и жёсткости, но исходя из духовного опыта, опыта отдачи, милосердной любви и служения».

Папа Франциск мечтает о ещё более миссионерской Церкви, которая выходит навстречу другим без прозелитизма и преображает все свои структуры ради евангелизации современного мира:

«Давайте помнить, что Церковь всегда испытывает трудности и переживает кризисы, ибо она жива: кризис касается только живых, а не мёртвых. Будем же молиться о Церкви, дабы она получила от Святого Духа благодать и силу реформировать себя в свете Евангелия».



Источник: Vatican News