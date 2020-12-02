Молитвенные интенции Папы на декабрь (ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала ежемесячное видеопослание с молитвенными прошениями на декабрь.

В конце года, поражённого пандемией COVID-19, Папа Франциск обращается к верующим и просит их углубить молитвенную жизнь:

«Сердце миссии Церкви – это молитва. Молитва – ключ, чтобы войти в диалог с Небесным Отцом.

Всякий раз, когда мы читаем небольшой фрагмент Евангелия, мы слушаем Иисуса, Который говорит с нами. Мы беседуем с Иисусом, слушаем Его и отвечаем. Это и есть молитва.

Молясь, мы изменяем реальность, изменяем свои сердца. Когда наше сердце молится, оно изменяется. Мы многое можем сделать, но без молитвы у нас не получится ничего.

Помолимся, дабы наши личные отношения с Иисусом Христом питались Словом Божьим и молитвенной жизнью».

Источник: Vatican News