Молитвенные интенции Папы на декабрь (ВИДЕО)
Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала ежемесячное видеопослание с молитвенными прошениями на декабрь.
В конце года, поражённого пандемией COVID-19, Папа Франциск обращается к верующим и просит их углубить молитвенную жизнь:
«Сердце миссии Церкви – это молитва. Молитва – ключ, чтобы войти в диалог с Небесным Отцом.
Всякий раз, когда мы читаем небольшой фрагмент Евангелия, мы слушаем Иисуса, Который говорит с нами. Мы беседуем с Иисусом, слушаем Его и отвечаем. Это и есть молитва.
Молясь, мы изменяем реальность, изменяем свои сердца. Когда наше сердце молится, оно изменяется. Мы многое можем сделать, но без молитвы у нас не получится ничего.
Помолимся, дабы наши личные отношения с Иисусом Христом питались Словом Божьим и молитвенной жизнью».
Источник: Vatican News
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