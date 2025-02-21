Молитва о здравии Папы Франциска
Господь Иисус Христос, Ты, Божественный Врач и Пастырь наших душ, в этот момент беспокойства за нашего Папу Франциска мы обращаем к Тебе свои сердца.
Он, с такой преданностью и любовью ведущий Твою Церковь, сейчас переживает время слабости и страдания. Просим Тебя, Господи, простри Свою руку над ним, исцели его тело от болезней, которые его мучают, и даруй ему силу и покой, чтобы преодолеть это трудное испытание.
Мария, Мать Церкви, Ты, что хранила Своего Сына в Его миссии, защити Папу Франциска Своим материнским покровом. Ходи за него перед Богом, чтобы он скорее восстановил силы и продолжил вести нас в вере, смирении и любви к самым нуждающимся.
Святой Иосиф, хранитель Святого Семейства, оберегай Святейшего Отца в его выздоровлении, даруй ему мир в сердце и доверие к Божьему Провидению.
Мы также молимся за врачей и медсестер, ухаживающих за ним: просвети их умы и направь их руки, чтобы они могли заботиться о нем с мудростью и любовью.
Господи, вверяем Тебе Папу Франциска, человека мира, диалога и милосердия. Пусть Твоя благодать сопровождает его в каждый момент, и пусть он скорее вернется к нам, чтобы с радостью и мужеством продолжать свидетельствовать Твое Евангелие.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.
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