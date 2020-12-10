Молитва пропускает свет даже в самом густом мраке. Общая аудиенция Папы 9 декабря

Христианская молитва является поистине молитвой человеческой: с этой мысли Папа Франциск начал наставление на общей аудиенции в среду 9 декабря.

Молитва, отметил Святейший Отец, включает в себя хвалу и мольбу. Когда Иисус учил молитве Своих учеников, Он делал это с помощью «Отче наш», чтобы мы могли войти в отношения сыновнего доверия с Богом, обращаясь к Нему с нашими просьбами. Мы молим Бога о самых высших дарах: дабы Его имя было освящено среди людей, дабы пришло Его царство и осуществилась Его благая воля обо всем мире. Как напоминает Катехизис Католической Церкви, «существует иерархия прошений: сначала мы просим Царства, затем – того, что необходимо для его обретения и содействия его пришествию». Но в молитве «Отче наш» мы просим и о дарах более скромных, о самых обыденных дарах, таких как хлеб насущный, — а это означает и здоровье, и жилье, и работу, и другие повседневные дела. Это прошение включает также Евхаристию, необходимую нам для жизни во Христе. Молитва Господня включает и просьбу простить нам грехи наши, помочь в искушениях и избавить от зла. «Просить, умолять – это очень по-человечески», — еще раз подчеркнул Папа Франциск.

Когда молитву «Отче наш» произносит человек, чувствующий себя скверно оттого, что совершил много зла, он уже приближается к Господу, продолжил Папа. Иногда мы думаем, что ни в чем не нуждаемся, что мы самодостаточны. Но рано или поздно каждый из нас испытывает моменты, обнажающие человеческую уязвимость. Библия не избегает описаний подобных моментов, отмеченных болезнью, несправедливостью, предательством или угрозой. Иногда кажется, будто все рушится, а прожитая жизнь была напрасной. Именно в таких, на первый взгляд безвыходных, ситуациях открывается единственный выход: вопль о помощи. Молитва пропускает свет даже в самом густом мраке.

Этот крик о помощи мы разделяем со всем творением, которое, по словам апостола Павла, «совокупно стенает и мучится» (Рим 8,22), ожидая искупления. Однако мы, в отличие от остального творения, молимся сознательно, зная, что обращаемся к Отцу и беседуем с Ним.

Поэтому мы не должны «стесняться молитвы», сказал далее Папа, — мы можем просить всякий раз, когда нуждаемся. Следует научиться и молитве в счастливые времена, научиться благодарить Бога за каждую вещь, которую Он нам дает, и ничего не считать должным или очевидным: все – благодать. Никогда не нужно подавлять в себе спонтанную мольбу, но наши прошения должны идти в ногу с признанием собственных пределов и собственной тварности. Человек может даже не прийти к вере в Бога, но трудно не верить в молитву: она просто-напросто существует, она возникает в человеке как крик внутреннего голоса, с которым имеют дело все без исключения. Этот голос может долго молчать, но однажды он пробуждается и вопиет.

«Братья и сестры, мы знаем, что Бог ответит», — сказал далее Папа. Бог отвечает всегда: это может произойти сегодня или завтра, — но Он непременно отвечает, тем или иным способом. Он отвечает даже на те просьбы, которые мы боимся сформулировать, которые держим в глубине сердца, которые мы стесняемся произнести. Бог всегда их слышит и желает даровать нам Духа Святого, вдохновляющего всякую молитву и преображающую всякую вещь. Ожидание ответа от Бога – это вопрос терпения, того же самого, с каким мы теперь переживем период Адвента, ожидания Рождества. Молитва – это постоянное ожидания ответа Господа, Который отвечает всегда.

«Давайте же научимся ожидать Господа, — пожелал Папа в конце наставления. – Господь приходит к нам не только на великие праздники – Рождество, Пасху, — Господь посещает нас каждый день в глубине нашего сердца, если мы пребываем в ожидании».



Источник: Vatican News