Молитва по случаю Первого Всемирного дня бабушек и дедушек и пожилых людей
Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни опубликовал специальную молитву, подготовленную к празднованию Первого всемирного дня бабушек и дедушек и пожилых людей.
Эта молитва была также записана в формате видео: Папа Франциск зачитал на испанском языке её первую часть, а последующие строки произнесли на разных языках бабушки и дедушки и пожилые люди с разных континентов; среди них – 101-летний монсеньор Лоран Ноэль, старейший епископ в мире.
Благодарю Тебя, Господи,
за Твоё утешительное присутствие:
даже посреди одиночества
Ты – моя надежда, моё доверие;
от юности Ты был моей скалой и крепостью!
Я благодарю Тебя за то, что Ты даровал мне семью
и за благословение долгой жизни.
Благодарю Тебя за моменты радости и трудностей,
за исполненные мечты и за те, что ещё впереди.
Благодарю Тебя за это время новой плодовитости,
к которому Ты меня призываешь.
Умножь, Господи, веру мою,
сделай меня орудием Твоего мира;
научи принимать тех, кто страдает больше меня,
научи меня не переставать мечтать
и рассказывать о Твоих чудесах новым поколениям.
Храни и направляй Папу Франциска и Церковь,
дабы свет Евангелия достиг краёв земли.
Пошли Дух Твой, Господи: да обновит мир,
дабы утихла буря пандемии,
бедные утешились и прекратилась всякая война.
Поддержи меня в слабости
и помоги мне жить в полной мере
каждым мгновением, которое Ты даришь мне,
в уверенности, что Ты со мной каждый день
до конца света.
Аминь.
Источник: Vatican News
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