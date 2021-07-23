Молитва по случаю Первого Всемирного дня бабушек и дедушек и пожилых людей

Департамент по делам мирян, вопросам семьи и жизни опубликовал специальную молитву, подготовленную к празднованию Первого всемирного дня бабушек и дедушек и пожилых людей.

Эта молитва была также записана в формате видео: Папа Франциск зачитал на испанском языке её первую часть, а последующие строки произнесли на разных языках бабушки и дедушки и пожилые люди с разных континентов; среди них – 101-летний монсеньор Лоран Ноэль, старейший епископ в мире.

Благодарю Тебя, Господи,

за Твоё утешительное присутствие:

даже посреди одиночества

Ты – моя надежда, моё доверие;

от юности Ты был моей скалой и крепостью!

Я благодарю Тебя за то, что Ты даровал мне семью

и за благословение долгой жизни.

Благодарю Тебя за моменты радости и трудностей,

за исполненные мечты и за те, что ещё впереди.

Благодарю Тебя за это время новой плодовитости,

к которому Ты меня призываешь.

Умножь, Господи, веру мою,

сделай меня орудием Твоего мира;

научи принимать тех, кто страдает больше меня,

научи меня не переставать мечтать

и рассказывать о Твоих чудесах новым поколениям.

Храни и направляй Папу Франциска и Церковь,

дабы свет Евангелия достиг краёв земли.

Пошли Дух Твой, Господи: да обновит мир,

дабы утихла буря пандемии,

бедные утешились и прекратилась всякая война.

Поддержи меня в слабости

и помоги мне жить в полной мере

каждым мгновением, которое Ты даришь мне,

в уверенности, что Ты со мной каждый день

до конца света.

Аминь.



Источник: Vatican News