Митрополит Кондрусевич призвал белорусские власти прекратить насилие

Обращение архиепископа Тадеуша Кондрусевича, митрополита Минского и Могилевского, к представителям органов государственной власти Республики Беларусь.

Я обращаюсь к действующему Президенту Александру Лукашенко и ко всем, кто наделен властью на разных уровнях в нашем государстве.

Наше Отечество переживает тяжелые времена, которые, к сожалению, уже омрачены кровопролитием, тысячами задержанных и жестоко избитых мирных жителей, которые хотят знать правду о президентских выборах 9 августа.

Бог создал нас свободными. Истина — это то, что делает нас истиной, — говорит Христос (ср. Ин 8, 32-36). Люди имеют право знать правду, которой нельзя приносить в жертву чьим-то политическим и оппортунистическим интересам. Спаситель учит: «Да будет слово ваше: ‘да, да‘; ‘нет, нет‘; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф 5, 37). А дьявол — убийца, лжец и отец лжи (ср. Ин 8, 44).

Кровопролитие на улицах наших городов, избиение мирных демонстрантов, которые хотят знать правду, их жестокое обращение и бесчеловечные задержания — это тяжкий грех на совести тех, кто отдает преступные приказы и совершает насилие.

Все это ведет к дестабилизации и деструктивным расколам в нашем обществе. Сколько времени — возможно, не одного поколения — потребуется, чтобы залечить раны, нанесенные попиранием истины, когда брат поднимает руку на своего брата?!

Поэтому перед нами трудный и трудный путь покаяния, духовно-нравственного очищения, без которого невозможно преодолеть социально-политический кризис.

Во имя такого необходимого мира на нашей Родине и национального согласия обращаюсь к органам государственной власти Республики Беларусь с призывом начать конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и немедленно освободить всех невиновных граждан, задержанных на мирных митингах.

Да примет Всемилостивый Господь со своим Царством жертв этой национальной трагедии. Да, вылечит раненых. Да утешит Он скорбящих. Пусть мирный и толерантный белорусский народ пожертвует своим миром. Да укрепится в нем дар любви к ближнему, чтобы добро победило зло. Покровительница Беларуси, Богородица Будславская, храни и храни нас.

С молитвой о благе Отечества и скорейшем разрешении конфликта,

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич,

митрополит Минский и Могилевский,

председатель Конференции католических епископов Республики Беларусь

Минск, 14 августа 2020 г.

Источник: Сatholic.by