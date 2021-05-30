Митрополит Иларион заявил об искусственном происхождении COVID-19

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) заявил, что коронавирус имеет искусственное происхождение.

«Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение, и что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания», — сказал митрополит в эфире «России 24».

Он подчеркнул, что это — его частное мнение, а не официальная позиция Русской Православной Церкви.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди сравнил неверие в пандемию новой коронавирусной инфекции с неверием в Бога. Он призвал верующих не пренебрегать соблюдением мер предосторожности в условиях пандемии, пишет Газета.Ru