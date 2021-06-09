Митрополит Иларион стал лауреатом госпремии в области культуры

Лауреатами государственной премии в области культуры за 2020 год стали митрополит Волоколамский Иларион, оперная певица Хибла Герзмава и скульптор Александр Рукавишников.

«За вклад в развитие отечественной культуры и просветительскую деятельность госпремия вручена Григорию Алфееву, больше известному всем как митрополит Иларион», — сообщил помощник президента РФ Владимир Толстой на пресс-конференции в среду.

Он назвал митрополита Илариона «уникальным явлением в современной российской культуре, не имеющим аналогов по масштабу и разнообразию достижений, которые включают произведения литературы, музыкального искусства, искусства теледокументалистики, просветительскую работу, воспитание молодого поколения.

«Достаточно сказать, что его перу принадлежат 148 литературных и научных трудов, создано более 80 документальных фильмов, его симфонические, камерные, хоровые произведения исполняют выдающиеся оркестры под управлением дирижеров Владимира Спивакова, Владимира Федосеева, Валерия Гергиева», — отметил помощник президента.

«Вторая премия будет вручена за вклад в развитие отечественного и оперного искусства певице Хибле Герзмаве. Она одна из самых ярких фигур, настоящая наша оперная дива, она все эти годы сохраняла верность одному театру, она все годы служила и продолжает служить в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, на сцене которого исполнила буквально все ведущие партии для сопрано, существующие в репертуаре театра», — сказал Толстой.

Третьим лауреатом стал скульптор Александр Рукавишников за вклад в развитие в развитие отечественной и мировой художественной культуры.

«Рукавишников — скульптур с мировым именем, он третий в династии знаменитых скульпторов: скульптором был его отец, его дед. Сам Рукавишников — автор памятников Сергию Радонежскому, Дмитрию Донскому, Феофану Греку, Федору Достоевскому, Ростроповичу, Чехову, Рахманинову, Набокову», — добавил Толстой.

Государственная премия России в области литературы и искусства присуждается с 2005 года. Лауреатами премии могут стать граждане РФ, внесшие выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой культуры, выразившийся в создании особо значимых литературных произведений и творческих работ. Сумма премии составляет 5 млн рублей. Указом президента размер госпремии, которая присуждается с 2020 года, увеличен вдвое — до 10 млн, передает Интерфакс.