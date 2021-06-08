Митрополит Иларион рассказал о документах, которые будут вынесены на рассмотрение Архиерейского собора РПЦ

На прошедшем в конце мая пленуме Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви были одобрены проекты трех документов, в которых излагается церковная позиция по ряду актуальных вопросов современной жизни. Документы рассмотрит Архиерейский собор, который пройдет в ноябре 2021 года. О том, какие темы затронуты в подготовленных проектах и каков механизм их разработки, рассказал в эфире телевизионной программы «Церковь и мир» глава ОВЦС митрополит Иларион (Алфеев).

«Межсоборное присутствие – это церковно-общественный форум, в котором на равных участвуют архиереи, священники, монашествующие и миряне. В общей сложности это около двухсот человек, каждый из которых имеет один голос. Межсоборное присутствие создано для того, чтобы готовить проекты документов к Архиерейским соборам», – напомнил иерарх. Он констатировал, что подготовленные в рамках Межсоборного присутствия документы получат официальный статус в случае одобрения их Собором.

Одну из очень болезненных для современного общества тем затрагивает проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», который разрабатывался в Комиссии Межсоборного присутствия по богословию и богословскому образованию. Возглавляющий работу этой комиссии митрополит Иларион отметил, что документ продолжает дискуссию, которая была поднята в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви», и направлен на защиту человеческой жизни с момента зачатия: «Мы в этом документе говорим о том, что человеческая жизнь имеет ценность не только тогда, когда человек появился на свет, но и до этого, что не только родившиеся младенцы нуждаются в правовой защите, но и те, которые находятся еще в утробе матери».

Другой важный документ, рассмотренный на пленуме Межсоборного присутствия, касается благословения православных христиан на исполнение воинского долга. «Этот документ вырос из внутрицерковной дискуссии о том, возможно ли освящение воинского оружия, – пояснил иерарх. – Например, может ли прийти священник на какой-нибудь ядерный объект и освятить атомную бомбу. Вопросы подобного рода внутри Церкви ставились, и этот документ пытается на них ответить». Излагая основной посыл разработанного документа, митрополит Иларион подчеркнул: «Мы не освящаем оружие массового поражения и не освящаем оружие как средство убийства людей. Но Церковь благословляет воинов на ратный подвиг, благословляет воинов вместе с тем оружием, которое они носят. Неслучайно даже на иконах можно видеть мучеников-воинов, которые представлены с оружием, – это, например, великомученик Георгий Победоносец с копьем или некоторые благоверные князья, которые изображены с мечом».

В проекте документа «О светской трудовой деятельности священнослужителей» рассматривается вопрос, какие профессии совместимы со священническим служением. «Мы знаем, что, например, в России большинство священников получают жалованье от прихода и не работают на светской работе, но вот в странах дальнего зарубежья, в том числе там, где мне довелось нести пастырское служение – в Австрии, Венгрии, Великобритании, Бельгии – многие наши священники вынуждены работать на светской работе, – пояснил митрополит Волоколамский Иларион. – Этот документ пытается определить, какой род светской деятельности совместим со служением священника, а какой несовместим».



Источник: Служба коммуникации ОВЦС