Миропомазание в Кафедральном соборе Новосибирска (ФОТО)

В минувшее воскресенье во время Святой Мессы в главном храме Преображенской епархии епископ Иосиф Верт преподал Таинство Миропомазания очередной группе верных этого прихода, прошедших надлежащую подготовку.

На этот раз к Таинству христианской зрелости приступило три человека – Августа, Амин и Евгений.

Перед самым началом таинства схождения Святого Духа Владыка отметил, что мы достаточно много и хорошо знаем о Иисусе Христе, Который является воплощением Второго Лица Пресвятой Троицы. Мы имеем четыре Евангелия, да и весь Ветхий Завет уже указывает на Иисуса Христа, как на Мессию, на Помазанника Божия, на Искупителя человечества.

Пожалуй, намного меньше мы знаем о Святом Духе. Иисус Христос часто говорил Своим ученикам, что Он пошлет им Святого Духа, Духа-Утешителя, Духа крепости.

Поэтому Преосвященный Иосиф выразил надежду, что и переживаемая ныне личная Пятидесятница в отдельно взятом новосибирском приходе способна помочь верным ещё лучше узнать Третье Лицо Пресвятой Троицы…



О том, как малая община Кафедрального собора Преображения Господня переживала это Таинство схождения Святого Духа, рассказывает фоторепортаж Студии «Кана»: