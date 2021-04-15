Мир держится на молитве. Общая аудиенция Папы 14 апреля

Молитва сопровождает всю жизнь Церкви, и когда дьявол хочет атаковать Церковь, он прежде всего иссушает этот источник, заменяя молитву дискуссиями. Сообщает Ольга Сакун (Град Ватикан).

«Церковь – наставница молитвы»: этой теме Папа Франциск посвятил свою катехизическую беседу на общей аудиенции в среду 14 апреля. «Церковь – великая школа молитвы, — сказал Папа. – Многие из нас научились произносить первые молитвы, сидя на коленях у родителей или бабушек с дедушками. <…> Позднее, на пути взросления, происходят и другие встречи – с другими свидетелями и учителями молитвы».

Жизнь любого прихода и любой общины – это чередование моментов литургии и общинной молитвы. Дар, полученный нами в детстве, оказывается великим и богатейшим наследием. Вера не похожа на накрахмаленное, жесткое платье: она растет, в том числе и в моменты кризисов и моменты воскрешения. Перейдя через определенные жизненные трудности, мы понимаем, что без веры не смогли бы выстоять, что именно молитва была нашей силой: не только наша личная молитва, но и молитва братьев и сестер, молитва поддерживающей нас общины, молитва знакомых, которых мы просим о ней.

Вот почему в Церкви постоянно расцветают общины и группы, посвящающие себя молитве. Это, например, монастыри – маленькие оазисы, в которых люди усиленно молятся и день за днем созидают братское единство. Эти общины являются «живительными клетками не только для церковной ткани, но и для всего общества», подчеркнул Папа Франциск. Молитва и труд в общине – это «двигатель», благодаря которому мир идёт вперед.

В Церкви все происходит в молитве, все развивается благодаря молитве, и когда ее враг – лукавый – хочет атаковать Церковь, в первую очередь он старается иссушить эти ее истоки, мешая ей молиться. Молитву заменяют дискуссии, средства массовой коммуникации. Однако перемены в Церкви происходят только тогда, когда она открывается Святому Духу, — в противном же случае Церковь превратится в пустую оболочку, не имея больше источника, из которого черпать.

Жизнь святых не проще, чем у остальных людей, — у них тоже много проблем, кроме того, нередко они становятся объектом противостояния. Но их сила заключается в молитве: они неустанно черпают из этого «колодца» Матери-Церкви. С помощью молитвы они поддерживают пламя веры и идут вперед с надеждой.

Святые, которые часто незначительны в глазах мира сего, на самом деле – именно те, на ком мир держится, и это происходит не благодаря деньгам, СМИ или власти, но благодаря молитве.

В Евангелии от Луки Иисус ставит драматический вопрос, который всегда заставляет задуматься: «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» — или же Он найдет только хорошо организованные группы «предпринимателей веры», занимающиеся благотворительностью?

Главное задание Церкви, сказал в заключение Папа, — это молиться и учить молитве, передавать из поколения в поколение светильник веры с елеем молитвы.



Источник: Vatican News