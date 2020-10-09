Минздрав РФ призвал россиян оставаться дома в выходные, чтобы не распространять коронавирус

Министерство здравоохранения России рекомендует жителям страны провести предстоящие выходные дома из-за распространения коронавирусной инфекции, отказаться от посещения публичных мест и ограничить использование общественного транспорта. Об этом заявил журналистам помощник главы ведомства Алексей Кузнецов в четверг, 8 октября.

«Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Просим воздержаться от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта. Ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены … являются эффективными методами контроля заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе — COVID-19. Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее в четверг в Кремле заявили, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев COVID-19 в России является поводом для внутренней мобилизации каждого жителя страны. В Кремле призвали россиян сделать необходимые выводы и соблюдать эпидемиологические меры безопасности.

По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки выявили 11 493 новых случая этой инфекции. Суточный прирост выше 11 тыс. держится уже на протяжении трех дней. С начала эпидемии в нашей стране выявлен 1 260 112 случаев заражения этим вирусом в 85 регионах. За весь период скончались 22 056 человек, вылечился 1 002 329 пациентов.

Оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о 82 новых случаях заражения коронавирусом по состоянию на утро 9 октября. Выздоровели за сутки 46 человек. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2260.