Минюст Латвии представил ежегодную статистику о количестве общин и верующих в стране

1 076 религиозных организаций, приходов или общин действовали в 2020 году на территории Латвии. Это на 84 организации меньше, чем в предыдущем году, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на отчет Министерства юстиции страны.

Среди указанных общин: 287 – лютеранских (в прошлом году – столько же), 275 католических (годом ранее – 278), 128 православных (годом ранее — столько же), 64 старообрядческих (годом ранее – 74), 93 баптистских (годом ранее – 94), 51 адвентистов седьмого дня.

В 2020 году латвийские религиозные общины и приходы насчитывали 1 311 495 верующих, что на 10 352 меньше, чем годом ранее. Согласно официальной информации, на начало 2020 года в Латвии проживало 1 908 000 жителей.

По данным отчета Минюста, содержащего приблизительную информацию о положении в церквах и приходах Латвии, основанную на предоставленных религиозными организациями данных, в 2020 году лютеранские общины насчитывали 700 000 прихожан (столько же, что и годом ранее).

В 2020 году стало меньше католиков – 324 028 (в 2019 году — 334 366). В православных общинах и приходах в 2020 году, как и годом ранее, насчитывалось 250 000 человек.

В староверческих приходах – 2021 человек (в 2019 году – 2012). При этом в своем отчете Древлеправославная Поморская Церковь Латвии (ДППЦЛ) указала, что членом общины считается лишь прихожанин, имеющий права голоса на собраниях. Всего же богослужения ДППЦЛ посещают более 40 000 верующих. В 2020 году баптистские общины насчитывали 6268 человек.

Также, по информации Министерства юстиции, в 2020 году в религиозных общинах, церквях и приходах страны было заключено 1295 браков (годом ранее — 1 670). Чаще других браки заключали лютеране — 589 (в 2019 году — 748). При этом в Римско-Католической Церкви — 559 (в 2019 году — 719). За ними следуют баптисты — 96 браков, православные — 43. Судя по общей картине, в 2020 году браков стало меньше во всех конфессиях.

Минюст сообщает также, что в 2020 году на территории республики зарегистрировано 1 104 священнослужителя и 44 капеллана.