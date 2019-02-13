Минуло шесть лет со дня отречения Папы Бенедикта XVI, но его учение остается актуальным

Минуло шесть лет со дня отречения Папы Бенедикта XVI, но его учение остается актуальным

Февраль 13, 2019

Шесть лет тому назад, 11 февраля 2013 г., в жизни Вселенской Церкви произошло беспрецедентное событие: Папа добровольно оставил свое служение по причине преклонного возраста и состояния здоровья, однако продолжил носить титул «» наряду со своим преемником, правда, теперь — с добавлением «почетный» или «на покое». Предлагаем вниманию наших читателей статью ватиканского аналитика Андреа Торниелли, посвященную этому событию.

Прошло шесть лет с тех пор, как раздался «гром среди ясного неба»: впервые Папа добровольно ушел в отставку по состоянию здоровья и по старости. Почти завершив восьмой год своего понтификата, 11 февраля 2013 г., Бенедикт XVI выразил свою волю оставить Петрово служение в конце того же месяца, поскольку не чувствовал себя в состоянии как физически, так и духовно нести тяжесть обязанностей Понтифика. Нужно сказать, что тяготы Папского служения весьма возросли за последнее столетие в том, что касается их осуществления особенно в плане богослужений, встреч и международных поездок. Об этом событии, навсегда запечатленном в истории Церкви, было сказано и написано немало. А потому существует определенный риск сосредоточиться исключительно на этом смиренном, из ряда вон выходящем жесте, оставляя за скобками личное свидетельство, а в первую очередь, учение Бенедикта XVI. Что касается свидетельства, то в преддверии Встречи, посвященной защите несовершеннолетних, на которую вместе с Папой Франциском прибудут председатели Епископских конференций со всего мира, стоит заметить, что именно Бенедикт XVI начал встречаться с пострадавшими от злоупотреблений. Те встречи происходили вдали от телекамер, в них доминировали готовность выслушать, молитвы и слезы. Понятно, что подобные встречи сопровождались появлением всё более четких и конкретных указаний, целью коих была минимизация ущерба от упомянутых злоупотреблений. Однако нет ни малейших сомнений, что та смена ментальности, которую, прежде всего, требуют от епископов и настоятелей монашеских конгрегаций, происходит как раз благодаря готовности встречаться с пострадавшими и их семьями, готовности самому быть раненым их трагическими повествованиями. Только так можно вполне постичь то явление, с которым никогда не удастся справиться одними только нормами, кодексами и самыми лучшими духовными практиками.

Если же речь идет об учении Папы Ратцингера, кое нередко оказывается «растоптанным» редукционистским прочтением или устоявшимися клише, в рамках которых невозможно по достоинству оценить его богатство, многогранность, его верность линии II Ватиканского Собора, то здесь нельзя не вспомнить, с какой последовательностью Бенедикт XVI настаивал на том факте, что «Церковь ничего не приобрела от себя самой перед лицом Того, Кто ее основал, чтобы иметь право сказать: как хорошо я это сделала! Смысл ее существования состоит в том, чтобы стать орудием Искупления, в том, чтобы позволить Слову Божию проникнуть всю себя без остатка, как и в том, чтобы примирять мир с любовью Божией». Это нечто прямо противоположное тому, чтобы полагаться лишь на стратегии и проекты. Церковь, — продолжил свою мысль Папа Бенедикт в своей речи в Koncerthaus во Фрайбурге-им-Брайсгау в сентябре 2011 г., — «если она подлинно верна своей сущности, находится в постоянном движении, она призвана неустанно отдаваться служению своей миссии, врученной ей Господом. И поэтому ее обязанность — всегда заново открываться тревогам мира сего, частью которого она сама является, без оглядки посвящать себя такого рода заботам, чтобы тем самым продолжать и актуализировать священный обмен, инициированный Таинством Воплощения».

В той же самой речи Папа Ратцингер предостерегал и от противоположной тенденции. Той, что связана «с Церковью очень собой довольной, удобно устроившейся в мире сем… Нередко в таком случае формам организации и структурам придается большая значимость, нежели призванию быть открытой Богу и открывать мир ближнему». Тут же Папа-немец указывал и на позитивный аспект секуляризации, «в немалой мере содействовавшей очищению и внутреннему реформированию Церкви», в том числе и посредством отнятия у нее земных богатств и привилегий. Ибо, подвел итог он, «будучи свободной от материального и политического бремени и привилегий Церковь может лучшим образом, подлинно по-христиански, посвятить себя миру, может действительно открыться миру. Может опять со всей непосредственностью начать жить своим призванием к совершению публичного Богопочитания и служению ближнему».

Источник: Vatican News

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