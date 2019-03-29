В России эксперты дадут оценку высоких эмоциональных нагрузок учителей и журналистов
Министерство труда и социальной защиты России заявило, что инициатива о дополнительной оценке эмоциональных и интеллектуальных нагрузок обсуждается профсоюзами и работодателями. Речь о денежной прибавке, дополнительных 7 днях отдыха и сокращенной на 4 часа рабочей неделе.
«Предложение разработать методики оценки влияния на здоровье работников таких факторов, как эмоциональные нагрузки, интеллектуальные нагрузки, режим работы, принадлежит профсоюзной стороне. Этот вопрос требует тщательной проработки, будет обсуждаться сторонами социального партнерства», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства в пятницу, отвечая на запрос агентства.
«Известно, что перегрузки, негативные состояния и эмоции имеют накопительный эффект и отражаются на здоровье. Поднимается давление, начинается бессонница, падает производительность труда. Это просто необходимо учитывать», — сказал секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Виталий Трумель.
По его словам, наиболее высокие эмоциональные и интеллектуальные нагрузки на работе испытывают в первую очередь сотрудники полиции, учителя и журналисты. Также на особые условия труда смогут рассчитывать врачи, бухгалтеры, авиадиспетчеры и водители общественного транспорта.
Ранее газета «Известия» сообщила, что работодателей могут обязать учитывать эмоциональные и интеллектуальные нагрузки на работе, в том числе из-за неудобного рабочего графика и других факторов. Методику оценки таких факторов, по данным издания, обсуждали на совещании в Минтруде ранее в марте. Предполагается, что эксперты разработают методики оценки влияния вредных факторов на здоровье сотрудников, чтобы впоследствии обязать работодателей учитывать их при оценке условий труда наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением.
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