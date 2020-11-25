Минск и Ватикан подтвердили взаимную заинтересованность в активизации сотрудничества

Замминистра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник и Апостольский нунций архиепископ Анте Йозич во время очередной встречи подтвердили взаимную заинтересованность в активизации сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

«Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник встретился с Апостольским нунцием архиепископом Анте Йозичем. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и подтвердили взаимную заинтересованность в активизации белорусско-ватиканского сотрудничества», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Папа Римский назначил хорватского архиепископа Анте Йозича новым Апостольским нунцием в Белоруссии в мае текущего года. Новый глава дипломатического представительства Святейшего Престола прибыл в страну 11 октября.

3 ноября во время церемонии вручения верительных грамот послов, среди которых был и новый Апостольский нунций, президент Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на консолидирующую и конструктивную роль Католической Церкви в белорусском обществе, напоминает Интерфакс.

Кроме того, Лукашенко подтвердил заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия со Св. Престолом и отметил особые отношения, которые связывают Белоруссию и Ватикан.