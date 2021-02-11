Минск и Ватикан подтвердили стремление активизировать сотрудничество

Замглавы МИД Белоруссии, посол при Святом Престоле Сергей Алейник провел в Ватикане серию встреч и кратко пообщался с Папой Римским Франциском. Стороны подтвердили обоюдное стремление к активизации сотрудничества, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Республики Беларусь. По ее данным, 8-9 февраля Алейник посетил с визитом Ватикан.

«8 февраля Сергей Алейник принял участие в ежегодной новогодней аудиенции Папы Франциска для дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом Престоле. На полях мероприятия посол Беларуси провел краткую беседу с Понтификом», – говорится в сообщении на сайте МИД. Отмечается, что в рамках визита состоялись также встречи с госсекретарем Святого Престола, кардиналом Пьетро Паролином, председателем Папского Совета по содействию христианскому единству кардиналом Куртом Кохом, а также с главой дипломатической службы Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером. «Основными темами переговоров стали актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также сотрудничество в рамках международных организаций и ситуация в регионе. По итогам обсуждений подтверждено обоюдное стремление к активизации белорусско-ватиканского сотрудничества для достижения дальнейшей положительной динамики двустороннего взаимодействия и укрепления межконфессионального диалога», – говорится в сообщении.

В декабре 2020 года в Белоруссию из Польши после почти четырех месяцев вынужденного отсутствия вернулся архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который на тот момент возглавлял Римско-Католическую Церковь в республике. До этого глава белорусского МИД Владимир Макей сообщил, что президент Александр Лукашенко из уважения к Папе Римскому поручил найти решение ситуации, связанной с католическим иерархом.

Тадеуш Кондрусевич – гражданин Белоруссии. Госпогранкомитет ранее сообщал, что паспорт иерарха был признан недействительным, из-за чего он не мог вернуться домой из Польши, где находился в командировке. В МВД заявляли РИА Новости, что проверяют информацию о возможном наличии у Кондрусевича иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание «необоснованного использования». До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране. Лукашенко заявлял, что предстоятель белорусских католиков «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну». После возвращения в Минск архиепископ-митрополит Кондрусевич ушел в отставку. Информированный источник при Святом Престоле сообщал РИА Новости, что отставка Кондрусевича стала частью соглашения, которого достигли власти Белоруссии и представители Ватикана в целях урегулирования непростой ситуации вокруг этого видного церковного иерарха.