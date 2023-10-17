Миллион детей будет читать молитвы Святого Розария в 2023 году

Дорогие друзья!

Миллион детей читает молитвы Святого Розария! Ежегодно 18 октября фонд «Помощь Церкви в нужде» неизменно организует эту инициативу. Зачем? Откуда эта уверенность, что детям так полезно и важно читать молитвы Розария? Почему мы просим Вас лично способствовать тому, чтобы как можно больше детей откликнулось на это приглашение?

Потому что мы пришли к убеждению, что Розарий – это данное Богом и необходимое средство, которое имеет важное значение! Откуда эта убежденность? С одной стороны, потому что Матерь Божия просит об этом в своих явлениях, признанных Церковью! С другой стороны, потому что это опыт Церкви и многих ее святых, подтвержденный Магистериумом и соответствующий христианскому чувству веры.

Вот, например, что пишет святой Людовик Мария Гриньон де Монфор: «Умоляю вас, читайте молитвы Розария каждый день! Однажды на небесах вы прославите день и час, в который вы поверили мне». Его слова — лишь одно из сотен высказываний святых и пап, которые показывают нам огромную ценность молитвы Розария.

Во время признанного Церковью явления в Фатиме сама Богородица настоятельно просит совсем маленьких детей ежедневно читать молитву Розария и молиться за обращение грешников и за мир во всем мире. Свидетельница явления Богородицы Лусия писала: «В эти последние времена, в которые мы живем, Пресвятая Дева дала Розарию новую силу. Поэтому нет ни одной проблемы, какой бы серьезной она ни была, […] которую мы не могли бы решить молитвой Розария. Розарием мы спасемся, освятим себя, утешим нашего Господа и спасем многие души».

В этом году в День молитвы мы хотели бы рассмотреть еще один аспект молитвы Розария, на который не всегда обращают внимание. В Розарии созерцание тайн жизни Иисуса Христа включено в явление архангела Гавриила Деве Марии. Повторяя слова ангела, мы созерцаем важные тайны жизни Иисуса. В этот решающий момент истории спасения именно ангел, архангел Гавриил, приносит Марии Божественное послание. И именно ангел получает ответ Марии и передает его Богу. Церковь знает об этих святых духах, о зримом и незримом творении.

Она учит, что у каждого из нас есть ангел, чисто духовная бестелесная личность, которая придана нам в помощь от Бога. Он может и хочет помочь нам научиться понимать и осознавать новую и

вечную жизнь, полученную в Крещении. «От рождения [см. Мф 18:10] до кончины [ср. Лк 16:22] человеческая жизнь окружена их охраной [ср. Псалом 34:8; 91.10-13] и заступничеством [ср. Иов 33:23-24; Зах 1:12; Тов 12:12]. «Каждый верующий имеет возле себя ангела как хранителя и пастыря, чтобы вести его в жизни» (Василий, Евн. 3:1). Уже начиная с этого света, христианская жизнь в вере участвует в блаженном сообществе ангелов и людей, соединенных в Боге» (Катехизис Католической Церкви, № 336).

Разве не настало время, чтобы мы в нашем мире вспомнили о святых Ангелах-Хранителях и просили их помощи, дабы научиться ясно узнавать и четко различать многообразные вызовы нашего времени? Может быть нужно было бы снова научить детей молитве Ангелу Хранителю, которая на протяжении многих столетий в жизни Церкви была для верующих чем-то само собой разумеющимся?

В нынешнем году в рамках нашей кампании мы хотим на этом фоне представить детям историю, как святой Иосиф, получив во сне предупреждение от Ангела, немедленно отправляется в Египет. Как он смог защитить жизнь младенца Иисуса с помощью святого Ангела.

Поэтому мы снова просим вас в этом году 18 октября помолиться с нами Розарием. Мы хотели бы просить вас организовывать встречи в как можно большем количестве мест, привлекая к участию детские группы, школы, молитвенные группы, радио и телевидение, цифровые платформы, социальные сети… или даже привлекая к участию своих детей и внуков.

Пусть нашими устами говорит Господь, который и сегодня призывает Своих учеников: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф 19:14).

С надеждой на Ваше великодушное соработничество, молитвенно пребываем с Вами. Да благословит Бог Вас и Ваших близких, да хранит Вас Пресвятая Богородица!

Более подробную информацию и материалы о молитвенной кампании можно найти на сайте: www.millionchildrenpraying.org

Рим, 25 июля 2023