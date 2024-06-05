Миграция как аналогия синодальности. Послание Папы Франциска на Всемирный день мигранта и беженца

Аналогию между миграцией и синодальным путем Церкви провёл Папа Франциск в своем Послании на 110-й Всемирный день мигранта и беженца. Его тема в этом году – «Бог идет со Своим народом». Передает русская служба Vatican News.

В начале послания Святейший Отец напрямую ссылается на Синод, напоминая, что синодальность – это, по сути, «совместный путь Народа Божьего», который позволяет Церкви вновь раскрыть свою «странническую» природу как Народа Божьего в пути по истории, странствующего – то есть «мигрирующего» — к Царству Небесному. Папа ссылается на библейское повествование об Исходе: народ Израилев проходит долгий путь от рабства к свободе, предвозвещая путь Церкви навстречу Господу.

С другой стороны, в современных мигрантах, как и в странниках всех времен, можно увидеть «живой образ Народа Божьего на пути к вечному отечеству», пишет далее Папа. Как народ Израилев во времена Моисея, мигранты нередко бегут от ситуаций угнетения и дискриминации, не имея перспектив для развития.

Основная характеристика библейского Исхода, как и любого другого, отмечает Папа, — присутствие Бога, Который предваряет и сопровождает путь Своего народа и всех его чад в каждую эпоху и повсюду. Присутствие Бога посреди Народа Божьего – это неизменная убежденность в истории спасения.

«Многие мигранты переживают опыт Бога – попутчика, вождя и спасительного якоря. Ему они вверяют себя перед тем, как отправиться в путь, к Нему прибегают в ситуациях нужды. В Нем ищут утешения в моменты уныния. Благодаря Ему вдоль дороги есть добрые самаритяне».

Бог не просто идет вместе со Своим народом, но Он идет и внутри Своего народа, в том смысле, что Он отождествляется с людьми, особенно с самыми последними, с бедняками и отверженными, как бы продолжая тайну Воплощения. Вот почему встреча с мигрантом, как и с любым братом или сестрой в нужде, — это также встреча с Иисусом Христом.

В конце послания Папа призывает почувствовать себя в пути вместе с мигрантами и беженцами и вместе образовать «синод». Текст послания завершается молитвой:

«Боже, Отче всемогущий,

Мы — Твоя странствующая Церковь

на пути к Царству Небесному.

Все мы живем в своем отечестве,

но так, как будто мы чужестранцы.

Любая чужбина – наше отечество,

а всякое отечество для нас чужбина.

Мы живем на земле,

но гражданство наше – на небесах.

Не допусти, чтобы мы стали господами

той части мира, которую Ты дал нам как временную обитель.

Сподобь нас никогда не прекращать путь,

вместе с нашими братьями и сестрами мигрантами,

к вечной обители, уготованной нам Тобою.

Открой наши глаза и сердце,

дабы каждая встреча с тем, кто нуждается,

стала встречей с Иисусом, Твоим Сыном и нашим Господом.

Аминь».

(На фото — беженцы из Косово прибывают в Северную Македонию, 1999 год)