Миграция как аналогия синодальности. Послание Папы Франциска на Всемирный день мигранта и беженца
Аналогию между миграцией и синодальным путем Церкви провёл Папа Франциск в своем Послании на 110-й Всемирный день мигранта и беженца. Его тема в этом году – «Бог идет со Своим народом». Передает русская служба Vatican News.
В начале послания Святейший Отец напрямую ссылается на Синод, напоминая, что синодальность – это, по сути, «совместный путь Народа Божьего», который позволяет Церкви вновь раскрыть свою «странническую» природу как Народа Божьего в пути по истории, странствующего – то есть «мигрирующего» — к Царству Небесному. Папа ссылается на библейское повествование об Исходе: народ Израилев проходит долгий путь от рабства к свободе, предвозвещая путь Церкви навстречу Господу.
С другой стороны, в современных мигрантах, как и в странниках всех времен, можно увидеть «живой образ Народа Божьего на пути к вечному отечеству», пишет далее Папа. Как народ Израилев во времена Моисея, мигранты нередко бегут от ситуаций угнетения и дискриминации, не имея перспектив для развития.
Основная характеристика библейского Исхода, как и любого другого, отмечает Папа, — присутствие Бога, Который предваряет и сопровождает путь Своего народа и всех его чад в каждую эпоху и повсюду. Присутствие Бога посреди Народа Божьего – это неизменная убежденность в истории спасения.
«Многие мигранты переживают опыт Бога – попутчика, вождя и спасительного якоря. Ему они вверяют себя перед тем, как отправиться в путь, к Нему прибегают в ситуациях нужды. В Нем ищут утешения в моменты уныния. Благодаря Ему вдоль дороги есть добрые самаритяне».
Бог не просто идет вместе со Своим народом, но Он идет и внутри Своего народа, в том смысле, что Он отождествляется с людьми, особенно с самыми последними, с бедняками и отверженными, как бы продолжая тайну Воплощения. Вот почему встреча с мигрантом, как и с любым братом или сестрой в нужде, — это также встреча с Иисусом Христом.
В конце послания Папа призывает почувствовать себя в пути вместе с мигрантами и беженцами и вместе образовать «синод». Текст послания завершается молитвой:
«Боже, Отче всемогущий,
Мы — Твоя странствующая Церковь
на пути к Царству Небесному.
Все мы живем в своем отечестве,
но так, как будто мы чужестранцы.
Любая чужбина – наше отечество,
а всякое отечество для нас чужбина.
Мы живем на земле,
но гражданство наше – на небесах.
Не допусти, чтобы мы стали господами
той части мира, которую Ты дал нам как временную обитель.
Сподобь нас никогда не прекращать путь,
вместе с нашими братьями и сестрами мигрантами,
к вечной обители, уготованной нам Тобою.
Открой наши глаза и сердце,
дабы каждая встреча с тем, кто нуждается,
стала встречей с Иисусом, Твоим Сыном и нашим Господом.
Аминь».
(На фото — беженцы из Косово прибывают в Северную Македонию, 1999 год)
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