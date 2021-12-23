МИД Израиля осудил заявление глав Церквей Святой Земли об угрозе христианскому присутствию в Иерусалиме

Заявления глав Церквей Иерусалима о том, что христианское присутствие в Святой земле находится под угрозой, “не обоснованы и искажают реальность жизни христианской общины Израиля”, заявил пресс-секретарь МИД страны Лиор Хайят.

Таким образом Хайят (слова которого приводит «Благовест-инфо» со ссылкой на агентство Fides) отреагировал на опубликованное 13 декабря заявление 13 патриархов и глав Церквей Иерусалима, в котором говорится об участившихся случаях оскорблений и нападений на христианские святыни. Эти инциденты, за которыми стоят радикальные группировки, преследуют цель “нарушить целостность и культурное своеобразие Христианского квартала Старого города с целью изгнать, в конечном итоге, христианскую общину из Иерусалима”, говорится в заявлении христианских лидеров.

“Христианское население Израиля, в том – числе Иерусалима, пользуется полной свободой вероисповедания, постоянно растет и является неотъемлемой частью израильского общества”, – говорится в ответном заявлении Лиора Хайята, распространенном посольством Израиля при Святом Престоле. Заявление глав Церквей об угрозе христианскому присутствию в Иерусалиме “вызывает особое раздражение, учитывая их молчание по поводу трудностей, которые испытывают многие христианские общины Ближнего Востока, страдающие от дискриминации и преследований”, – заявил представитель Израиля.

Ранее, 18 декабря, в интервью British Daily Telegraph кустод Святой Земли священник-францисканец Франческо Паттон повторил, что в последние годы «радикальные группы, придерживающиеся экстремистской идеологии», сделали жизнь многих христиан в Иерусалиме и Святой Земле «невыносимой». «Эти группы не представляют правительство или народ Израиля, – добавил о. Паттон. – Но, как и любое экстремистское течение, радикальное меньшинство может оказывать очень сильное воздействие на жизнь многих – особенно если эта деятельность не контролируется и эти преступления остаются безнаказанными».