Главы Церквей Иерусалима заявили об угрозе христианскому присутствию на Святой Земле

Главы Церквей Иерусалима заявили об угрозе христианскому присутствию на Святой Земле

Декабрь 16, 2021

13 декабря 2021 года тринадцать христианских Патриархов и глав Церквей Иерусалима выступили с заявлением, обратив внимание государственных властей и общественности на угрозу христианскому присутствию на Святой Земле, вызванную, в частности, деятельностью радикальных группировок, – на факты физических нападений и оскорблений в отношении духовенства, атак на христианские храмы и актов вандализма в отношении святынь, а также на попытки нарушить целостность и культурное своеобразие Христианского квартала Старого города с целью изгнать, в конечном итоге, христианскую общину из Иерусалима.

В числе поставивших подписи под обращением – Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины , Армянский Патриарх Иерусалима , Апостольский администратор латинского Иерусалимского Патриархата архиепископ и другие христианские лидеры региона.

Текст заявления приводится ниже полностью:

«Повсюду на Святой Земле христиане становятся жертвами частых и продолжительных нападений со стороны крайне радикальных группировок. С 2012 г. священники и другие представители духовенства подвергаются бесчисленным физическим нападениям и оскорблениям, происходят атаки на христианские храмы, совершаются акты вандализма и осквернения в отношении святых мест, не прекращается запугивание местных христиан, которые всего лишь хотят свободно исповедовать свою веру и жить обычной жизнью. Планомерно применяя подобную тактику, радикальные группировки пытаются изгнать христианскую общину из Иерусалима и других областей Святой Земли.

С благодарностью мы отмечаем, что израильское правительство публично взяло на себя обязательство обеспечить безопасность христиан и защитить их дома на Святой Земле, а также сохранить христианскую общину как неотъемлемую часть местного сообщества с его многообразием. Свидетельством предпринимаемых в этом направлении усилий мы считаем действия правительства, направленные на оказание содействия миллионам христианских паломников, посещающих святые места данного региона. В связи с этим серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что усилия на общенациональном уровне сводятся на нет из-за неспособности местных политиков, чиновников и правоохранительных служб обуздать радикальные группировки, члены которых запугивают местных христиан, нападают на священнослужителей и оскверняют святые места и церковное имущество.

Принцип защиты особых исторических кварталов Иерусалима в их духовном и культурном своеобразии уже закреплен в законодательстве Израиля применительно к Еврейскому кварталу. Несмотря на это, добиваясь ослабления христианского присутствия, радикальные группировки продолжают скупать стратегически важную недвижимость в Христианском квартале, прибегая к тайным махинациям и тактике запугивания, чтобы выселить жителей из их домов. Это приводит к значительному сокращению численности христианского населения и дальнейшему нарушению исторических паломнических маршрутов между Вифлеемом и Иерусалимом.

Христианский паломнический туризм, являясь правом каждого христианина в мире, приносит огромную прибыль Израилю, способствуя развитию его экономики и общества. Согласно недавнему отчету Бирмингемского университета, христианские паломничества и туризм приносят три миллиарда долларов экономике Израиля. Местная христианская община, в количественном отношении небольшая и всё более уменьшающаяся, в то же время оказывает несоизмеримо большой спектр услуг в различных сферах, в том числе в сфере образования и здравоохранения, в Израиле, Палестине и Иордании.

Ввиду того, что местные политические власти Израиля, Палестины и Иордании публично заявляли о готовности встать на защиту религиозной свободы, мы призываем их как можно скорее инициировать диалог с нами, лидерами Церквей, дабы:

1. ответить на вызовы, которые действия радикальных группировок в Иерусалиме бросают как христианской общине, так и принципу верховенства закона, и сделать всё для того, чтобы ни один гражданин и ни одна организация не сталкивались с угрозой насилия и запугивания;

2. начать диалог с целью создания особой христианской зоны культурного наследия, дабы обеспечить целостность Христианского квартала в Старом городе Иерусалима и сохранить его уникальное своеобразие и наследие ради благоденствия местной общины, страны и мира».


Патриархи и главы Церквей Иерусалима

13 декабря 2021 г.


Источник: Служба коммуникации ОВЦС

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