Межрелигиозный диалог ‒ обязательное условие для мира

Межрелигиозный диалог ‒ обязательное условие для мира

Июнь 04, 2024

3 июня принял на частной руководство и делегатов «Дела Марии» (Движение фоколяров). В эти дни в проходит межрелигиозный симпозиум на тему «Единая человеческая семья», организованный фоколярами. Передает русская служба Vatican News.

Прежде всего Святейший Отец поблагодарил гостей за продолжение «Дела Марии», начатого основательницей Кьярой Любич вместе с нехристианами, которые стремятся к духовному единству. «Этот опыт, укреплённый Святым Духом, укоренён в сердце Христа, в Его жажде любви, единства и братства», ‒ отметил Папа.

По словам Епископа Рима, именно Святой Дух открывает пути для диалога, что подтверждается многочисленными встречами Кьяры Любич с лидерами различных религий: буддистами, мусульманами, индуистами, иудеями, сикхами и другими. Диалог продолжается и по сей день, о чём свидетельствует проходящий межрелигиозный симпозиум.

«Фундамент, на котором зиждется этот опыт, ‒ Божья любовь; она реализуется во взаимной любви, умении слушать, доверять, принимать и узнавать друг друга, полностью уважая при этом самобытность каждого. На этом пути некоторые братья и сестры нехристиане приняли духовность «Дела Марии» или только некоторые из его характерных особенностей и живут ими среди своего народа. С этими людьми мы выходим за рамки диалога, мы воспринимаем друг друга как братья и сёстры, мы разделяем мечту о более едином мире в гармонии разнообразия», ‒ подчеркнул Папа Франциск.

В конце обращения Святейший Отец вновь поблагодарил гостей за их деятельность, которая служит поводом для радости и утешения особенно в настоящее время, когда религию часто используют для разжигания конфронтации. «Я призываю вас идти вперед и быть послушными действию Святого Духа. Межрелигиозный диалог является ‘обязательным условием для мира во всём мире, и потому это долг христиан, как и прочих религиозных сообществ’» (Evangelii Gaudium, 250), ‒ сказал Папа Франциск и преподал участникам встречи апостольское благословение.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна