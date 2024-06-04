Межрелигиозный диалог ‒ обязательное условие для мира

3 июня Папа Франциск принял на частной аудиенции руководство и делегатов «Дела Марии» (Движение фоколяров). В эти дни в Кастель-Гандольфо проходит межрелигиозный симпозиум на тему «Единая человеческая семья», организованный фоколярами. Передает русская служба Vatican News.



Прежде всего Святейший Отец поблагодарил гостей за продолжение «Дела Марии», начатого основательницей Кьярой Любич вместе с нехристианами, которые стремятся к духовному единству. «Этот опыт, укреплённый Святым Духом, укоренён в сердце Христа, в Его жажде любви, единства и братства», ‒ отметил Папа.

По словам Епископа Рима, именно Святой Дух открывает пути для диалога, что подтверждается многочисленными встречами Кьяры Любич с лидерами различных религий: буддистами, мусульманами, индуистами, иудеями, сикхами и другими. Диалог продолжается и по сей день, о чём свидетельствует проходящий межрелигиозный симпозиум.

«Фундамент, на котором зиждется этот опыт, ‒ Божья любовь; она реализуется во взаимной любви, умении слушать, доверять, принимать и узнавать друг друга, полностью уважая при этом самобытность каждого. На этом пути некоторые братья и сестры нехристиане приняли духовность «Дела Марии» или только некоторые из его характерных особенностей и живут ими среди своего народа. С этими людьми мы выходим за рамки диалога, мы воспринимаем друг друга как братья и сёстры, мы разделяем мечту о более едином мире в гармонии разнообразия», ‒ подчеркнул Папа Франциск.

В конце обращения Святейший Отец вновь поблагодарил гостей за их деятельность, которая служит поводом для радости и утешения особенно в настоящее время, когда религию часто используют для разжигания конфронтации. «Я призываю вас идти вперед и быть послушными действию Святого Духа. Межрелигиозный диалог является ‘обязательным условием для мира во всём мире, и потому это долг христиан, как и прочих религиозных сообществ’» (Evangelii Gaudium, 250), ‒ сказал Папа Франциск и преподал участникам встречи апостольское благословение.