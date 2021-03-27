Межконфессиональный Пасхальный марафон стартовал в Москве

25 марта в Малахитовом зале Центрального Дома учёных Российской Академии Наук состоялось Торжественное открытие Восьмого Московского межконфессионального Пасхального марафона при участии представителей религиозных организаций, государственных и общественных деятелей.

Начиная с 2014 года в Москве при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы ежегодно проходит Московский межконфессиональный Пасхальный марафон.

В состав Оргкомитета Пасхального марафона входят представители Русской Православной Церкви, Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Армянской Апостольской Церкви, Римско-Католической Архиепархии Божией Матери в Москве, Евангелическо-Лютеранской Церкви России, Российской Церкви христиан веры евангельской (пятидесятников), Церкви христиан Адвентистов Седьмого Дня, Российского Союза Евангельских христиан-баптистов, Духовного Управления Мусульман города Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият», Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России, московского Центра прогрессивного иудаизма, буддийской традиционной Сангхи России в Москве, а также представители общественных и студенческих организаций, культурных центров, библиотек и благотворительных фондов.

Основной целью проекта является утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей через информационно-просветительскую деятельность, формирование стойкой гражданской позиции у современной молодежи, объединение подрастающего поколения под эгидой патриотического воспитания и любви к нашей общей Родине – России и нашему народу без разделения по национальному признаку и вероисповеданию.

Восьмой Московский межконфессиональный Пасхальный марафон «Традиции праздника. Вкус праздника. Музыка праздника» пройдет в Москве с 25 марта 2021 года и завершится 16 мая Фестивалем «Семейный круг».

Мероприятия Пасхального марафона пройдут с учетом эпидемиологической обстановки и с соблюдением действующих санитарно-профилактических мер, сообщает Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве.