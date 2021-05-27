Международная онлайн-конференция «На пути к единству христиан» (анонс)

28-29 мая 2021 года пройдет Международная конференция «На пути к единству христиан», сообщает группа Молодежного центра Архиепархии Божией Матери в Москве.

Мероприятие приурочено к 60-летию Центра христианского единства «Движения Фоколяров», основанного Кьярой Любич 26 мая 1961 года, и открыто для всех церквей и заинтересованных лиц.

Опубликована программа и список участников конференции (время московское):

Также сообщается, что будет доступен перевод на русский язык.

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Ссылка на трансляцию: