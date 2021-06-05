Международная конференция, посвящённая Laudato si’ проходит в Хорватии

4 и 5 июня в Хорватии проходит международная конференция на тему «Laudato si’. На пути к социальной и климатической справедливости», передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Конференция организована Католическим университетом Хорватии, Национальным братством Францисканского ордена мирян, Министерством экономики и устойчивого развития Хорватии, Центром продвижения социальной доктрины Церкви и Францисканским институтом культуры мира.

Виртуальная встреча на платформе Zoom призвана оценить влияние энциклики Папы Франциска о заботе об общем доме спустя шесть лет после её публикации.

В ходе встречи учёные, преподаватели и специалисты в областях, связанных с заботой о Творении, обсуждают целостный экологический подход, указанный Папой Франциском, «работая методом диалога и совместных действий», – сообщается в коммюнике организаторов.

Международная конференция в Хорватии является также продолжением «Недели Laudato si’», проходившей во всём мире с 16 по 25 мая, и завершением специального Года, посвящённого этой энциклике, который начался 24 мая 2020 года.

Конференция открылась выступлением на тему «Францисканская экологическая духовность»; в программе – множество пунктов для размышлений: изменение образа жизни, продовольственная безопасность, цифровое загрязнение, связь между экономикой и религией, анализ циркулярной экономики, забота молодёжи об окружающей среде и забота о Творении как инструмент укрепления демократии.

В рамках конференции пройдёт фотовыставка под названием «Сестрица вода», которую можно будет посетить в режиме онлайн на YouTube-канале Хорватского католического университета.