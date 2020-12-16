Международная конференция «Личность в пострелигиозном обществе» состоялась в ББИ

Международную конференцию «Личность в пострелигиозном обществе» организовал Библейско-богословский институт св. апостола Андрея (ББИ) в сотрудничестве с Конференцией европейских церквей (СЕС) и факультетом религии и теологии Университета Амстердама, сообщает Благовест-инфо.

Форум состоялся 11-12 декабря, накануне дня небесного покровителя ББИ. Всесторонне рассмотреть изменения в понятии личности в постмодерный и пострелигиозный век – такую задачу поставили перед собой докладчики и участники дискуссии.

Собравшихся очно в Культурном центре «Покровские ворота» и онлайн у своих мониторов приветствовали ректор ББИ Алексей Бодров и Кристиан Криген (Брюссель), президент СЕС, который представил доклад «Религиозность в секулярном обществе». Давор Джалто, профессор Университета Стокгольма, специалист в области исследований восточного христианства, в начале доклада «Апофатический подход к человеку во время дикого капитализма» усомнился в том, насколько термин «постсекулярный» адекватен для описания нынешнего «затруднительного идеологического положения». Далее он анализирует те требования, которые предъявляет человеку глобализация, тот навязываемый «идеальный» тип сознания и поведения, который в конечном счете ориентирован на извлечение прибыли и глобальный контроль. Этому видению христиане могут противопоставить «апофатический» подход к человеку, который «ищет в человеке тайну, потенциал для свободы, творчества и любви», отмечает ученый.

«Язык и личность: значение святоотеческой антропологии для современных дискуссий о человеческой идентичности» – так назвал свой доклад Паулиан Петрик, исследователь из Великобритании. В современном «все более развоплощающемся» обществе, благодаря изменениям, вызванным современными технологиями, роль языка становится все более прагматической, основная его задача сводится к облегчению процесса производства или приобретения товаров. Однако со временем становится все более очевидно, что нужен иной подход к языку, а новая ситуация пандемии COVID-19 обостряет понимание того, что язык приобретает особую ценность как средство живого общения, как «единственная существующая открытая дверь для другого». Размышляя о восстановлении ценности языка, автор доклада проводит параллели с дискуссиями отцов-каппадокийцев в первые века, когда формировалась христианская антропология с ее центральным пониманием человека как образа и подобия Божьего. Их подход к проблемам личности и общения может и сегодня направлять и воодушевлять тех, кто не хотел бы тотальной победы индивидуализма, не оставляющего места для другого.

«По образу и подобию»: поиск идентичности в постнормальное время» – в своем докладе Елена Музыкина, исследователь из Казахстана, познакомила с PNT – концепцией «постнормального времени» британского ученого З.Сардара. Человек PNT погружен в хаос и противоречия, в сомнения, неуверенность и страх. Альтернативу такому доминирующему духовному состоянию современного человека автор доклада видит в религиозной идентичности, которая позволяет человеку получить «осмысленное, структурированное и вселяющее уверенность представление о том, «кто я», поскольку оно построено на трансцендентальной основе, выдержавшей не одно испытание эпохальных изменений». Исследовательница показала, как библейские источники иудео-христианско-мусульманской традиции могут стать основой для поиска новой идентичности.

Павел Смыцнюк, директор Института экуменических исследований Католического университета Львова, в докладе «Человек толерантный: создает ли постсекулярное время более терпимых людей?» поставил крайне актуальные вопросы о характере постсекулярной религиозности, ее антропологических и социальных параметрах. Автор считает, что «с теологической точки зрения терпимость – как к другим верованиям, так и к выбору, который делают в своей жизни и сексуальности другие люди, – может быть основана на апофатическом и эсхатологическом этосе иудео-христианской традиции. В то же время теологически обоснованная толерантность может отличаться от концепции толерантности, которая часто продвигается через секуляристские рамки». «Религия должна вернуть идею терпимости и сформулировать ее по-своему», – утверждает профессор.

Якоб Ом (богословский факультет Университета г. Падерборн, Германия) в докладе «Относительная личность в экуменической перспективе: человек как нравственное существо в контексте нечеловеческой среды» говорит о принципиальных изъянах «технико-экономической парадигмы» понимания личности, о «ложном антропоцентризме». Автор предлагает искать новые пути к человеческой цельности в диалоге католического учения с центральными социально-этическими документами Православия, «чтобы пролить свет на их богословские основы и их рассуждения о человеке», но не только в аспекте межличностных отношений, но и в том, что касается отношений между людьми и неличностными живыми существами (животные, растения, природа). Такой подход может быть «пастырской задачей в расширении прав и возможностей верующих в поисках христианского «образа жизни», отвечающего современным потребностям», отмечает докладчик.

Юлия Мелих, профессор Философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, предложила новый взгляд на давнюю тему – «антропология и персонализм», рассмотрев в своем докладе концепции личности, которые разрабатывали наши современники – известные постсоветские классики русской философии С.С. Хоружий, С.М. Половинкин и А.В. Соболев. Ю. Мелих в своем анализе использует принцип демаркации между антропологией и персонализмом, что позволяет ей говорить о размежевании «антропологического поворота» Хоружего и «персоналистического поворота» Половинкина. При этом противопоставление не означает отрицание, подчеркивает автор доклада: так, Хоружий говорит «об использовании персонализма, а Половинкин уточняет констатацию антропологического поворота и употребляет «вместо него персоналистический поворот». Соболев же эстетически расширяет определение человека аристоса («аристократический персонализм»). Так выглядят, по мнению философа, три концепции личности пострелигиозной эпохи.

Название доклада философа и богослова Олега Давыдова «Тринитарный путь – по ту сторону индивидуализма и коллективизма» дает представление о направлении его мысли. В «тринитарной онтологии» он видит богословскую альтернативу «специфической имманентной метафизике» постмодерного бытия.

Артем Гравин, доцент Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, представил доклад «Онтология сакрального и секулярного в перспективе теории мифа А.Ф. Лосева». По его мнению, использование философской методологии теории мифа А. Ф. Лосева позволяет рассматривать пару категорий «сакральное»/«секулярное» не оппозиционно, но диалектически, то есть во взаимодействии, выявить их логическую взаимосвязь и взаимо-необходимость и наметить особенности и принципы их исторического воплощения в различных культурах. При таком подходе потенциальная связка «секулярного» с «личностным» приобретает онтологическое измерение, утверждает автор.

Григорий Миненков, профессор Европейского гуманитарного университета (Вильнюс, Литва), в докладе «Личность в ситуации повседневного космополитизма: к новым социальным и культурным практикам» утверждает, что в последние десятилетия, когда «традиционные институты либо отмирают, либо вынуждены искать себе новые роли и функции», можно говорить о формировании особого типа личности – «личности космополитической, причем не как об утопическом идеале (характерном для классического космополитизма), но как об уже становящейся реальности, личности, принимающей статус гражданина мира и одновременно гармонично вписывающейся в локальные (не обязательно географически) контексты». Ключевую роль в становлении такой личности играют разнообразные образовательные и культурные практики, разрушающие всякого рода групповые (включая национальные) границы.

В этом контексте автор выдвигает гипотезу о становлении нового типа религиозности, отвечающей запросам пострелигиозного и постсекулярного общества, которая может стать «ответом на изначальный запрос большинства религий на космополитическую личность».

«Право на имя и право на именование: современные юридические практики и их культурное значение» – в этом докладе юрист Олег Бреский (Институт Й. Альтусия (Вильнюс, Литва)) говорит о праве на имя как о неотъемлемом праве человека, укорененном в представлениях об уникальности личности, ее достоинстве и свободе. Однако сегодня на уровне государства используются такие практики, которые могут вполне обходиться без личного имени: для целей государственного управления гораздо более удобными и функциональными оказываются номера, отмечает докладчик. «Между номером и личным именем разворачивается спектр современных проблем построения политических и социальных институтов и развитие современной либеральной демократии». В этом ключе юрист ставит ряд актуальных вопросов, которые нуждаются в осмыслении, имея в виду «переопределение функций государства и пределов его интервенции в область утверждения уникальности и достоинства человеческой личности».

«Сogito, ergo zoom» – остроумный перифраз известного изречения Декарта использовала в названии своего доклада Эльвира Жейдс, пастор Евангелическо-лютеранской общины св. Екатерины (Санкт-Петербург). Она обобщила опыт лютеранской общины, которая за последние девять месяцев вынужденно переместила свою деятельность в виртуальное пространство. Оказалось, что общение в zoom открыло новые возможности и перспективы. Вместе с тем, возникли вопросы с проведением церковных таинств и обрядов дистанционно. Опыт адаптации общины в непредсказуемых границах церкви, решение старых и новых проблем, «точка невозврата» и открывшиеся перспективы – вот вопросы, которые раскрыла докладчица.

Сергей Мельник, научный сотрудник ИНИОН РАН, преподаватель Общецерковной аспирантуры и докторантуры св. Кирилла и Мефодия, в докладе «Пострелигия» и тенденции в развитии межрелигиозного диалога» рассмотрел три тенденции в межрелигиозном диалоге на современном этапе: так называемый «духовный диалог», развитие «теологии межрелигиозного диалога» и межрелигиозный диалог на международном уровне. По мнению ученого, анализ этих тенденций позволяет говорить «о процессе формирования «религии мира», которая характеризуется специфическим набором идеологических представлений и ценностей».

В рамках конференции традиционно состоялась научная дискуссия и презентация новых книг издательства ББИ.