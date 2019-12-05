Методистский приход «приютил» католичку, состоящую в однополом браке

Методистcкий приход в американском городе Гранд-Рапидс провел «инклюзивную» службу для католички, которой ее собственный приход отказал в Святом Причастии, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на NBC News.

Священник Скотт Нолан не допустил 62-летнюю прихожанку – судью Сару Смоленски – к причастию за то, что она последние три года состоит в однополом браке с другой женщиной. По словам Смоленски, в католическом приходе Святого Стефана прошла вся ее жизнь – здесь поженились ее родители, в приходской школе училась она и девять ее братьев и сестер. Недавно женщина пожертвовала 7 000 долларов на реконструкцию храма. «Мне 62 года и мне до этого никогда не отказывали в Причастии. Почему именно сейчас? Почему именно я?» – заявила Смоленски. Смоленски живет со своей партнершей уже около 30 лет, из которых три года они состоят в браке, о чем священнику было хорошо известно. В последний раз Смоленски получала Причастие из рук отца Нолана 17 ноября, а через неделю после этого священнослужитель позвонил ей по телефону и попросил ее «уважать Церковь и не приступать к Причастию».



Приход Святого Стефана, по словам его верных, раньше был открыт для представителей ЛГБТ, однако всё начало меняться после назначения настоятелем отца Нолана. Священник уже отказывал в Причастии однополой паре во время крестин их ребенка, а также уволил учителей-геев из приходской школы. Сам отец Нолан признает, что после его назначения в храме стало меньше прихожан, а в церковной школе – учеников, однако уверен в правильности своих решений, так как они соответствуют учению Католической Церкви. Позицию отца Нолана поддержала епархия Гранд-Рапидса. «Ни одна община верующих не может допустить, чтобы ее члены противоречили ее же учению – говорится в официальном заявлении епархии. – Это особенно важно в отношении учения о браке, который Церковь всегда считала и продолжает считать священным союзом мужчины и женщины».

Узнав об истории Смоленски, члены общины Первой Объединенной Методисткой Церкви в Гранд-Рапидсе пригласили женщину на «инклюзивную службу». Данный методистский приход начал проводить такие богослужения после того, как в феврале текущего года Генеральная ассамблея методистской деноминации отказалась разрешать однополые браки и рукоположения ЛГБТ-пасторов. «Мы стараемся быть голосом надежды, показать, что, несмотря на решения других Церквей, наша община может рассказать другую историю о Божией любви», – пояснила пастор Джоан ВанДессел, инициировавшая «инклюзивные службы».