Мессу в соборе Святого Петра по случаю Всемирного дня больного возглавил кардинал Питер Тарксон

11 февраля префект ватиканской Дикастерии по содействию целостному развитию человека на покое кардинал Питер Тарксон возглавил Мессу в соборе Святого Петра по случаю Всемирного дня больного. Он также возгласил проповедь и традиционно для этого дня преподал ряду больных таинство Елеопомазания.

В своей проповеди кардинал прежде всего отметил, что Всемирный день больного не случайно отмечается в день литургической памяти Пречистой Девы Марии Лурдской: именно через явления в Лурде человечеству было даровано осязаемое знамение Божия милосердия, которое сопровождает больных и страждущих на всём протяжении их земного пути. Позволить этой «логике Божественного милосердия» руководить нами – значит «обратиться к самой сути христианского выбора». Почувствовав на себе действие Божия милосердия, мы сами научаемся быть милосердными. Процитировав фразу из Книги пророка Исаии – «Как утешает мать свое дитя, так утешу Я вас», – кардинал Тарксон пояснил, что «утешать» в данном случае означает «ободрять, дарить радость». И мы делаем этом прежде всего тогда, когда «дарим свое присутствие тому, кто оказался в ситуации беспомощности». А силы для этого мы черпаем у Бога, всегда остающегося максимально близким людям.



О том, как можно делиться полученной любовью, мы можем судить по евангельской сцене посещения Девой Марией, недавно пережившей событие Благовещения, Своей родственницы Елизаветы. Архангел Гавриил сообщил Марии, что Елизавета беременна уже шесть месяцев. Такими образом «Елизавета стала для Марии свидетельницей: то же самое, что Бог сделал для нее, Он теперь делает и для Марии. Мария в ответ прославила Господа ликующим песнопением».

Милосердие Божие передается из поколения в поколение. Оно бывает явлено и в знаменательный день 11 февраля, и вообще всякий раз, когда пастыри и верные призывают имя Господне, чтобы принести облегчение больным и беспомощным. Руки тех братьев и сестер, которые посвятили себя заботам о больных, касаясь этих больных как страждущих членов Тела Христова, тем самым становятся символом рук Небесного Отца. Подкрепляемые Святым Духом мы сами можем стать «целительным елеем для своих ближних», – подчеркнул кардинал Питер Тарксон.



По материалам Vatican News