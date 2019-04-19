Месса воспоминания Тайной Вечери в приходах Преображенской епархии

В помещенных ниже фоторепортажах — иллюстрация празднования Воспоминания Тайной Вечери в некоторых приходах Преображенской епархии. Хлеб и вино, которым затем предстоит стать Телом и Кровью Иисуса Христа, доставляются в этот день к алтарю в торжественной процессии; пастыри, по примеру Господа, омывают ноги верным, а верные тепло поздравляют своих пастырей с их «профессиональным праздником»; в полное общение с Церковью принимают ранее крещеных в других христианских общинах, а по завершении богослужения прихожане бодрствуют в молитве у «запасной дарохранительницы» в присутствии Христа Евхаристического, Которому в эту предваряющую Страсти ночь так нужна их молитвенная поддержка…

СУРГУТ:

ТОМСК:

КЕМЕРОВО:

Фотографии предоставлены священником Марэком Ящковским, а также взяты с приходских сайтов Томска и Кемерово