Праздник Пресвятой Троицы в Ватикане. Папа: Господь всегда прощает грехи (+ ФОТО)

Утром 26 мая, в Первый всемирный день детей, Папа Франциск возглавил в Ватикане Мессу праздника Пресвятой Троицы, в которой приняли участие 50 тысяч верующих со всех континентов. Передает русская служба Vatican News.



В своей проповеди Епископ Рима обратился к самым маленьким паломникам и провёл с ними диалог о тайне Бога, единого в трёх лицах, – Отца, Сына и Святого Духа. Папа спрашивал детей об их вере: на площади Святого Петра возносились молитвы о Божьей помощи и о Его присутствии в жизни каждого.

Господь всегда прощает наши грехи, независимо от их тяжести, подчеркнул Епископ Рима и обратился к Святому Духу, Который постоянно сопровождает верующих: пребывая в сердце, Он дарует силы и утешение в трудностях. Папа Франциск отметил, что вера в Триединого Бога делает нас счастливыми.

В конце проповеди Епископ Рима подчеркнул, что у христиан есть Небесная Матерь – Пресвятая Богородица, и призвал юных паломников молиться о родителях, бабушках и дедушках, о больных детях и «о мире на земле, чтобы на ней не было войн».

Следующий, Второй всемирный день детей, по словам Папы, состоится в сентябре 2026 года.