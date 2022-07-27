Месса Папы Франциска на стадионе Содружества в Эдмонтоне (+ ФОТО)

Во вторник 26 июля, в праздник святых Иоакима и Анны, Папа Франциск принял участие в торжественной Святой Мессе на Стадионе содружества в Эдмонтоне, крупнейшей открытой спортивной арене Канады. Сообщает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Епископ Рима подчеркнул, что в доме Своих бабушки и дедушки маленький Иисус сполна ощутил их близость, нежность и мудрость. В этом контексте Папа призвал верующих подумать о двух важных аспектах связи между поколениями: во-первых, «мы – дети истории, которую нужно беречь». Наши корни, любовь семейного окружения являются частью уникальной истории, которая нам предшествовала. В это драгоценное наследие входят доблесть, авторитет, интеллект, творчество наших предков, их справедливость, верность Богу и Его воле.

Благодаря бабушкам и дедушкам «мы узнали, что доброта, нежность и мудрость являются прочными корнями человечества», мы приняли Евангелие и силу «домашней веры», переданной «на диалекте» через ласку и поддержку, заботу и близость. Бабушки и дедушки наделили нас достоинством, доверием к ним и к другим, помогли нам стать уникальными, самобытными и свободными людьми; от них мы узнали, что «любовь никогда не является ограничением и никогда не лишает другого человека внутренней свободы»: именно этому научился Иисус в доме Иоакима и Анны, подчеркнул Папа Франциск и призвал христиан никогда не подавлять чужую совесть, но всегда любить и уважать тех, кто был перед нами и передал драгоценные сокровища истории. Принимая важные решения, мы должны задаваться вопросом, как поступили бы наши знакомые мудрые старцы, что посоветовали бы наши дедушки и бабушки, призвал Святейший Отец. Нужно бережно относиться к полученному достоянию, помнить добрые наставления старших, говорить с ними, находить время, чтобы выслушивать их. В наших домах должно быть достойное, особое место – маленькая семейная святыня, хранящая воспоминания, изображения, Библию и чётки наших предков. Молиться о них и в единении с ними – значит хранить их наследие, заботясь о корнях: именно «так растет дерево и строится будущее».

Второй аспект, по словам Папы, проявляется в том, что «мы являемся ремесленниками истории, которую нужно строить». В зрелом возрасте мы призваны быть плодотворными, быть отцами, матерями, бабушками и дедушками для кого-то другого. Из глубины истории наши предки, которые столько сделали ради нас, «задают фундаментальный вопрос: какое общество вы хотите построить?». Что мы хотим завещать потомкам: живую веру или «розовую водичку»? Общество личной выгоды или братства? Мир или войну? Разбитое творение или гостеприимный дом?

Животворящее движение идёт от корней к ветвям, истинная традиция выражается в вертикальном измерении – снизу вверх, поэтому, опираясь на свои корни, мы должны приносить плоды и сеять новые семена в истории. У каждого есть уникальная и незаменимая роль в истории: «Какой след мы оставим после себя, какую частицу себя передадим другим?». Речь идёт не о достатке или успехе, но о созидательной, новой любви, о безвозмездном евангельском посеве и служении ближним, Церкви и обществу. Господь хочет, чтобы мы были «ремесленниками новой истории, ткачами надежды, строителями будущего, миротворцами».

Папа вознёс молитву, дабы святые Иоаким и Анна ходатайствовали за нас, помогали бережно хранить создавшую нас историю, напоминали о духовной ценности почитания бабушек, дедушек и стариков. С их небесной помощью мы призваны строить лучшее будущее, в котором пожилых не выбрасывают за ненадобностью; будущее, в котором не повторяется история насилия и маргинализации, заставившей страдать коренные народы. Такое будущее станет возможным, «если – с Божьей помощью – мы не разорвём связь с теми, кто шёл перед нами, и будем развивать диалог с теми, кто придёт после нас: молодыми и стариками, бабушками и дедушками, внуками, – все вместе. Будем же идти вперёд и мечтать вместе», – призвал в конце проповеди Папа Франциск.