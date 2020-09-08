Мероприятия, приуроченные к 30-летию со дня гибели отца Александра Меня, пройдут в Москве и Подмосковье

9 сентября исполняется 30 лет со дня трагической гибели священника Александра Меня (1935–1990 гг.). Также, в 2020 году исполняется 85-лет со дня его рождения. Весь год на различных площадках проходят юбилейные мероприятия, приуроченные к этим датам, сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Основные сентябрьские мероприятия состоятся в Библиотеке иностранной литературы (Москва, Николоямская улица, д. 1), где в январе 2019 года была открыта музейная экспозиция «Александр Мень — свидетель Пути, Истины и Жизни». Также мероприятия пройдут в Центре документального кино (Москва, Зубовский б-р, 2, стр.7), Московском международном Доме музыки (Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8), Культурно-просветительском центре «Дубрава» имени протоиерея Александра Меня (Сергиев Посад, мкр. Семхоз, ул. Парковая, 16), в храме Сретения Господня (Московская область, г. Пушкино) и храме преподобного Сергия Радонежского (Московская область, г. Сергиев Посад, мкр. Семхоз).

Источник: Благовест-инфо