Мексика: тысячи молодых людей снова внимают Папе Франциску

4 мая, в контексте Юбилея надежды, голос Папы Франциска вновь прозвучал на главной площади Мехико. Видеопослание Епископа Рима – записанное в середине прошлого года специально для этого случая – стало кульминацией масштабного фестиваля Vitae Fest, собравшего более ста тысяч молодых людей на столичной площади Сокало. Сообщает русская служба Vatican News.

Под эгидой фонда Vitae Global Foundation мероприятие сопровождалось выразительной художественной постановкой, но именно слова Папы Франциска стали его самым трогательным моментом. Видеопослание Святейшего Отца, скончавшегося 14 дней назад, прозвучало как живое напутствие новым поколениям:

«Я знаю, что вы собрались на площади Сокало, чтобы принимать и дарить. Вы здесь не для того, чтобы молчать, а чтобы поднимать шум, сдвигать вещи с места, с радостью принимать и передавать послание, – подчёркивает Папа. – Спасибо за вашу готовность действовать, потому что в мире много плохого, и это нужно исправить. Но есть и много прекрасного: это вы. Именно вы собрались здесь с желанием чего-то большего».

Участники фестиваля пришли с белыми платками – символом жизнерадостности юных поколений, которые готовы созидать будущее, основанное на диалоге, братстве и мире. Святейший Отец просит мексиканскую молодёжь никогда не забывать об этом зримом символе:

«Белый платок – это непрестанная надежда всех грешников, таких же, как мы. Да благословит вас Господь и да хранит Пресвятая Дева Гваделупская. Не забывайте молиться обо мне. Спасибо», – завершает послание Папа Франциск.