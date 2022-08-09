Мексика: епархия проведет тщательное расследование предполагаемого «евхаристического чуда»

Архиепархия мексиканского города Гвадалахара проведет тщательное расследование «евхаристического чуда», которое, как утверждают, произошло в конце июля. Подробности со ссылкой на CNA передает «Благовест-инфо».

«Мы относимся к расследованию очень серьезно, потому что речь идет о величайшем таинстве нашей веры, ведь мы уверены, что в Святых Дарах лично присутствует Иисус Христос», — заявил на пресс-конференции глава архиепархии кардинал Хосе Франсиско Роблес Ортега.

Предполагаемое чудо произошло 22 июля в церкви Богоматери Розария в Сапотланехо в окрестностях Гвадалахары. По окончании мессы священник Карлос Спан (миссионер из Аргентины) поместил освященную хостию (евхаристический хлеб) в монстранцию — сосуд, к котором Тело Христово выставляется для поклонения. Когда священник читал положенные в этот момент молитвы, хостия, как утверждают очевидцы, начала пульсировать, «биться», как сердце. Видео предполагаемого чуда вскоре появилось в соцсетях. Позже в интервью о. Спан заявил, что некоторые прихожане видели пульсацию, а некоторые — нет, что, по его словам, только подтверждает «божественное происхождение» чуда. По словам клирика, все «чудо» длилось 20-30 секунд.

Как заявил кардинал Роблес, по правилам, церковные власти должны быть уведомлены о предполагаемом «сверхъестественном явлении», провести расследование, и подтвердить, что оно действительно является чудом. «До сих пор я не получил доклада ни от настоятеля прихода, ни от священника, совершавшего богослужения, ни от прихожан, видевших то, что они видели, — подчеркнул прелат. — Никто не подошел ко мне и не сказал: произошло то-то и то-то, вот свидетельства, решение за вами». Вместо этого утверждения о чуде стали распространять в интернете.

Кадинал Роблес пообещал провести тщательное расследование произошедшего, и только после этого сделать официальное заявление о подлинности чуда. Видеоролики «пульсирующей» хостии не являются неоспоримым свидетельством, подчеркнул он. «Есть самые разные видео, можно создать видео самых разных вещей, которые будут казаться подлинными, но это не так», — заявил архиепископ Гвадалахары.