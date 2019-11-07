Матерь-Земля или Пачамама?

Аргентинский богослов Карлос Мария Галли, член Международной богословской комиссии, пояснил на страницах газеты «Оссерваторе Романо», откуда взялось выражение «Матерь-Земля» в документах Католической Церкви и почему ее не следует отождествлять с индейским божеством Пачамама. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Богослов ссылается на V Всеобщую Конференцию епископата Латинской Америки и Карибских островов, состоявшуюся в 2007 году в Апаресиде на тему «Ученики и миссионеры Иисуса Христа: чтобы наши народы в Нем имели жизнь». Конференция разработала итоговый документ, в третьей главе которого среди множества благих вестей, порожденных Евангелием, названо «универсальное предназначение благ и экология». 125 параграф документа, цитируя святого Франциска Ассизского, гласит: «Сестра наша Матерь-Земля – это наш общий дом и место завета Бога с людьми и со всем творением. Не принимать во внимание взаимоотношения и равновесие, установленные Самим Богом между сотворенными вещами, – это оскорбление Творцу, покушение на биоразнообразие и, в конечном счете, на жизнь». Эти слова – отмечает Галли – как бы предваряют наставления Папы Франциска из энциклики Laudato si’, а также вопросы, поднятые на Специальной Ассамблее Синода Епископов по региону дождевых лесов Амазонии. В первоначальной версии эта фраза не была снабжена поясняющей ссылкой на «Песнь творения», из которой взята цитата: Sora nostra matre terra.

В одном из 2400 замечаний по редактированию документа предлагалось изъять из теста эту фразу потому, что она содержит в себе «индейскую идеологию», враждебную Католической Церкви, и выражает поклонение матери-земле в образе Пачамамы («матерь-земля» на языке кечуа). Комиссия отвергла это замечание, исходившее от одного латиноамериканского прелата, решив заключить цитату из святого Франциска в кавычки и указать ее источник в примечании. Галли отмечает, что очень похожий эпизод произошел и во время Синода по Амазонии, то есть двенадцать лет спустя. Еще в период подготовки Специальной Ассамблеи некоторые негативно высказывались об употреблении выражения «матерь-земля» в Рабочем документе, аргументируя это подобным образом, как будто им не известны слова из «Гимна брату Солнцу». В Итоговом документе Синода отсутствует цитирование из «Песни творений», а в 17 параграфе святой Франциск упоминается в качестве «примера целостного обращения, пережитого с христианской радостью и ликованием». В параграфах 25 и 101 в контексте интегральной экологии используется выражение «матерь-земля».

«Песнь творений» Галли сравнивает с «Песнью трех отроков» из Книги пророка Даниила, сохранившейся в греческом переводе, – именно она стала источником, вдохновившим святого Франциска. «Да благословит земля Господа, да поет и превозносит Его во веки»: земля участвует в славословии всех творений, восхваляющих Господа посредством голоса человека. Вместе с землей Бога славословят и «все произрастания на земле», говорится дальше в библейском тексте. Здесь можно рассмотреть три формы отношений человека с землей, утверждает Галли: во-первых, земля подобна сестре, потому что все творения, в том числе человек, происходят от единого Бога, Отца всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого. Во-вторых, земля для человека подобно матери, поскольку она питает всё, что рождается на этой земле. Земля получает свет и тепло от брата Солнца, сестры Луны и брата Огня. Премудрость слова Божьего и всех народов благословляет Господа, говоря: «Плодами дел Твоих насыщается земля» (Пс 103,13). Земля вверена нам Господом, поэтому она подобна дочери, ибо человек – единственное существо на земле, созданное по образу и подобию Бога. Церковь ссылается на святого Франциска Ассизского, находя в нем пример интегрального подхода к экологии, согласно которому человек учится любить и беречь землю как сестру, мать и дочь. Амазонские народы – пишет в заключение Галли – учат нас взращивать эти отношения с землей в критический момент истории, и именно этот урок могут извлечь из прошедшего Синода те, кто не принадлежат к амазонским народам.

Напомним, что все предложенные параграфы Итогового документа Синода по Амазонии были приняты большинством голосов участников; было достигнуто не просто необходимое количество голосов, но – по многим пунктам – практическое единодушие (от 0 до 10 голосов «против»), за исключением нескольких параграфов, с формулировкой которых не согласились более 10 Отцов Синода. В одном случае это число достигло 41: самым спорным оказался параграф, в котором предлагается восполнить недостаток священников в Амазонии рукоположением в пресвитеры достойных постоянных диаконов. 30 голосов «против» набрал параграф, посвященный служению женщин, 29 – предложение о разработке «амазонского обряда».