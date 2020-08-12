Мама разделенных сиамских близнецов поблагодарила Папу Франциска

Эрмин Нзотто, мама девочек-близнецов Эрвины и Префины, которых разделили с помощью нескольких уникальных операций в ватиканской детской клинике, написала Папе Франциску письмо. Она прежде всего благодарит Папу за то, что он преподал девочкам таинство Крещения. Эрмин просила его об этом еще в июне, после завершения последнего этапа разделения сиамских близнецов, и на днях Папа крестил малышек в Доме Святой Марфы. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Мама Эрвины и Префины пишет, что ее дочери «могут стать самыми счастливыми на земле» благодаря открытию Папой Франциском Святых Врат Юбилея милосердия в Банги в 2015 году: именно благодаря этому событию молодая мать встретилась три года спустя с Мариеллой Энок, руководителем ватиканской больницы «Бамбино Джезу», при поддержке которой в Банги была открыта детская клиника. Мама разделенных близнецов делится своим впечатлением от первого посещения собора Святого Петра. Больше всего ее поразила «Пьета»: Пресвятая Богородица с безжизненным телом Сына на руках напомнила ей, как она сама держала на руках своих девочек, которым было отказано в нормальной жизни, и чувствовала такое же бессилие.

Эрмин рассказывает о своей жизни, о том, что у нее не было возможности получить образование и что она хотела бы однажды суметь прочитать своим дочерям слова из Библии. Благодаря открытию Святых Врат Папа «построил мост в вечность, по которому могут пройти все нуждающиеся», как и она сама. Всё, что произошло, стало для нее знаком, что Бог не оставляет самых последних. Эрмин добавляет: «Я буду молиться Марии за вас, но мне нет нужды просить Вас об этом, потому что такой человек, как Вы, Ваше Святейшество, бросивший вызов укусам комаров и беспорядкам в ЦАР в 2015 году, знает, как просить у Марии обо всём, что необходимо миру».