Папа возглавил воскресную Св. Мессу во Флориане (+ ФОТО)

Продолжая апостольский визит на Мальту, 3 апреля Святейший Отец возглавил Святую Мессу во Флориане – пригороде столицы, на самой большой площади страны. В воскресном богослужение приняли участие около 20 тысяч верующих, включая представителей разных христианских Церквей и вероисповеданий. Передает русская служба Vatican News.

Размышляя над евангельским эпизодом о женщине, взятой в прелюбодеянии (Ин 8,1-11), Папа отметил атмосферу спокойствия и безмятежности, на фоне которой развиваются дальнейшие события. Утром Иисус «опять пришёл в храм, и весь народ шёл к Нему», читаем в Евангелии (Ин 8,2). Начинается утро в святом месте, в самом сердце Иерусалима; главный герой – Народ Божий, который во дворе Храма ищет Иисуса, Учителя: люди хотят слушать Его, ибо Его слова просвещают и согревают. «Мы видим верующих всех времен, святой Народ Божий, и здесь, на Мальте, он многочисленный и живой, верный в своём поиске Господа, связанный с конкретной, живой верой. Я благодарю вас за это», – сказал Папа.

Видя приходящих людей, Иисус не спешит: «Он сел и учил их» (ст. 2), продолжил Папа, отметив, что среди этих учеников не было женщины и её обвинителей, они появляются позже. Книжники и фарисеи полагают, что они уже все знают, им не нужно учение Иисуса. «В них мы видим образ тех, кто гордится своей праведностью, добротой и порядочностью, соблюдением закона Божьего. Не обращая внимания на свои пороки, они стараются найти недостатки у других»: они настаивают на том, чтобы женщину побили камнями до смерти, и делают это под прикрытием репутации религиозных людей. Эти персонажи подсказывают нам, что и в нашу духовность может закрасться червь лицемерия и «порок указующего перста», отметил далее Папа. Нам нужно быть внимательными к тому, как мы смотрим на ближнего, подчеркнул Святейший Отец: делаем ли мы это так, как Иисус, то есть милосердным взглядом, или же осуждающе, иногда даже презрительно, как это делали книжники и фарисеи. Важно быть внимательными к тому, как мы смотрим на себя, продолжил Папа: обвинители женщины внешне совершенны, но в их сердце нет истины. Они из тех, кто превращает веру в фасад, где в глаза бросается лишь помпезная внешность, а внутренняя «бедность» – постоянная жажда Бога, самое ценное сокровище, – отсутствует. Для Христа важна открытость не тех, кто чувствует себя достигшим всего, а тех, кто нуждается в спасении.

Когда мы открываем Господу свои сердца, Он может творить в нас чудеса, как это произошло с той женщиной, – заблудшим человеком, который сбился с пути, ищет счастья не на той дороге. Осыпанная оскорблениями, готовая к непримиримым словам и суровым наказаниям, она с изумлением видит, как её отпускает Бог, открывающий перед ней неожиданное будущее: «Никто не осудил тебя? – говорит ей Иисус. — И Я не осуждаю тебя; иди, и впредь не греши» (ст.10,11).

Жизнь этой женщины меняется благодаря прощению. На её примере Господь желает, чтобы мы, Его прощённые ученики, стали неустанными свидетелями примирения: свидетелями Бога, Который милосердно верит в нас и всегда даёт возможность начать всё сначала. Нет такого греха или неудачи, которые, будучи принесены Ему, не могли бы стать возможностью начать новую, иную жизнь, под знаком милосердия.

Именно таким знают Господа Иисуса люди, испытавшие Его прощение, которых Бог посетил через их внутренние раны. И сегодня именно эта женщина – познавшая милосердие в своих страданиях и исцелённая прощением Иисуса – предлагает нам, как Церкви, вернуться в школу Евангелия, в школу Бога надежды, Который не перестаёт удивлять. Если мы действительно хотим подражать Ему, не будем сосредотачиваться на обличении чужих грехов, призвал Папа: «Давайте не отворачиваться от презираемых, но считать первыми тех, кого считают последними. Именно этому Иисус учит нас сегодня Своим примером. Давайте же с радостью примем Его новизну», – призвал в конце проповеди Папа Франциск.