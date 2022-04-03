Мальта. Молитва Папы Франциска в Гроте св. апостола Павла

Во второй день апостольского визита на Мальту, воскресеным утром 3 апреля, Папа встретился в частном порядке с членами Общества Иисусова, а затем посетил Грот святого Павла в Рабате. Передает русская служба Vatican News.

Согласно преданию, именно в Рабате апостол язычников высадился после кораблекрушения в 60 году нашей эры, что стало решающим событием для евангелизации острова. Грот апостола посещали святой Иоанн Павел II в 1990 году и Бенедикт XVI в 2010 году.

Святейший Отец тепло приветствовал принявших участие в молебне мальтийских иерархов, духовенство, мирян и больных, которым помогает поместное отделение благотворительного фонда Caritas. Затем Епископ Рима возжёг вотивную лампаду и вознес молитву:

«Боже милосердный,

в бесконечном Своем провидении

Ты пожелал, дабы апостол Павел

возвестил о любви Твоей

ещё не познавшим Тебя жителям Мальты.

Он возгласил им слово Твое

и исцелил их немощи.

Спасенных от кораблекрушения

святого Павла и спутников его

встретили здесь добросердечные язычники,

которые отнеслись к ним с редким человеколюбием,

понимая, что они нуждаются в крове, безопасности и помощи.

Никто не знал ни их имен, ни их прошлого, ни настоящего;

знали только одно: им нужна помощь.

Не было времени для споров,

суждений, размышлений и расчетов:

было время помочь;

и, оставив дела свои, они сделали это.

Они развели огонь, дали им обсохнуть и согреться.

Они приняли их с открытым сердцем

и вместе с Публием,

– первым в управлении и милосердии, –

нашли им ночлег.

Отче Благий,

одари нас благодатью доброго сердца,

дабы оно жило любовью к братьям.

Помоги нам издалека увидеть нужды тех,

кто борется в морских волнах,

разбившись о скалы неизвестного берега.

Соделай, дабы наше сострадание

не исчерпывалось пустыми словами,

но зажигало костер радушия,

который заставляет забыть о непогоде,

согревает сердца и объединяет их:

очаг дома, построенного на скале,

единой семьи Твоих детей,

в которой все – сестры и братья.

Ты любишь их без различия

и желаешь, чтобы они стали едины с Сыном Твоим,

Иисусом Христом, Господом нашим,

силой огня, ниспосланного с небес,

Духа Твоего Святого,

Который сжигает всякую вражду,

и в ночи освещает путь

к Твоему Царству любви и мира.

Аминь».