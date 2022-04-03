Мальта. Молитва Папы Франциска в Гроте св. апостола Павла
Во второй день апостольского визита на Мальту, воскресеным утром 3 апреля, Папа встретился в частном порядке с членами Общества Иисусова, а затем посетил Грот святого Павла в Рабате. Передает русская служба Vatican News.
Согласно преданию, именно в Рабате апостол язычников высадился после кораблекрушения в 60 году нашей эры, что стало решающим событием для евангелизации острова. Грот апостола посещали святой Иоанн Павел II в 1990 году и Бенедикт XVI в 2010 году.
Святейший Отец тепло приветствовал принявших участие в молебне мальтийских иерархов, духовенство, мирян и больных, которым помогает поместное отделение благотворительного фонда Caritas. Затем Епископ Рима возжёг вотивную лампаду и вознес молитву:
«Боже милосердный,
в бесконечном Своем провидении
Ты пожелал, дабы апостол Павел
возвестил о любви Твоей
ещё не познавшим Тебя жителям Мальты.
Он возгласил им слово Твое
и исцелил их немощи.
Спасенных от кораблекрушения
святого Павла и спутников его
встретили здесь добросердечные язычники,
которые отнеслись к ним с редким человеколюбием,
понимая, что они нуждаются в крове, безопасности и помощи.
Никто не знал ни их имен, ни их прошлого, ни настоящего;
знали только одно: им нужна помощь.
Не было времени для споров,
суждений, размышлений и расчетов:
было время помочь;
и, оставив дела свои, они сделали это.
Они развели огонь, дали им обсохнуть и согреться.
Они приняли их с открытым сердцем
и вместе с Публием,
– первым в управлении и милосердии, –
нашли им ночлег.
Отче Благий,
одари нас благодатью доброго сердца,
дабы оно жило любовью к братьям.
Помоги нам издалека увидеть нужды тех,
кто борется в морских волнах,
разбившись о скалы неизвестного берега.
Соделай, дабы наше сострадание
не исчерпывалось пустыми словами,
но зажигало костер радушия,
который заставляет забыть о непогоде,
согревает сердца и объединяет их:
очаг дома, построенного на скале,
единой семьи Твоих детей,
в которой все – сестры и братья.
Ты любишь их без различия
и желаешь, чтобы они стали едины с Сыном Твоим,
Иисусом Христом, Господом нашим,
силой огня, ниспосланного с небес,
Духа Твоего Святого,
Который сжигает всякую вражду,
и в ночи освещает путь
к Твоему Царству любви и мира.
Аминь».
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