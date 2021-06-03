Макрон призвал сохранить христианские и мусульманские святыни в Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал защитить христианское и мусульманское наследие в Нагорном Карабахе.

«Хотя режим прекращения огня глобально сохраняется в Нагорном Карабахе, многое еще предстоит сделать. И Франция готова продолжить свою поддержку населения. Я говорю о необходимости освобождения всех пленных… снятии ограничений на доступ международных гуманитарных организаций и серьезных проблемах на заминированных зонах», — сказал Макрон журналистам перед встречей с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, который во вторник прибыл в Париж.

Президент французской республики также указал на необходимость защиты наследия в Нагорном Карабахе. «Идет ли речь о христианском или мусульманском наследии, оно должно быть сохранено», — отметил он.

«И Франция, как сопредседатель минской группы наряду с США и Россией, должна приложить все усилия, чтобы добиться деэскалации и восстановления диалога, в частности, прямого, между сторонами», — подчеркнул он.

В конце прошлого года в ЮНЕСКО заявили, что хотят помочь сохранить объекты культурного наследия в Нагорном Карабахе.

Ранее Пашинян сообщил, что Макрон посетит Армению осенью текущего года. «Президент Франции планирует визит в Армению, который в прошлом году из-за коронавируса не состоялся. Осенью ждем вас в Ереване», — сказал Пашинян на совместном с Макроном брифинге в Елисейском дворце во вторник.

***

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.



Источники: РИА Новости, Интерфакс