Мадагаскар приветствует Папу Франциска

Вечером 6 сентября самолет мозамбикской авиакомпании «LAM» с Папой Франциском на борту приземлился в международном аэропорту столицы Мадагаскара Антананариву. Стопа преемника Святого Петра ступает на землю этого островного государства во второй раз. Впервые Римский Понтифик в лице святого Папы Иоанна Павла II посетил Мадагаскар в сентябре 1989 г. в качестве «сеятеля мира и надежды». Именно так звучит и девиз данного этапа поездки Папы Франциска в страны Юго-Восточной Африки.



У трапа самолета Святейшего Отца встречал президент Мадагаскара Андри Радзуэлина с супругой, местные католические епископы и представители дипломатического корпуса. Дети в национальных одеждах вручили ему цветы. В сопровождении главы государства Папа прошел вдоль строя почетного караула, после чего прозвучали гимны Ватикана и Мадагаскара. По краткой беседе с президентом в VIP-зале аэропорта Понтифик отправился на автомобиле в Апостольскую нунциатуру, которая станет его постоянной резиденцией вплоть до возвращения в Рим во вторник 10 сентября.



Вечер пятницы предназначен для отдыха Папы, а субботним утром 7 сентября он нанесет визит вежливости главе государства. В Президентском дворце он встретится с представителями властей страны и дипломатического корпуса, после чего примет участие в молитве в монастыре Кармелиток Босых. Во второй половине дня Понтифик побеседует с епископатом страны, а затем побывает на молодежном молитвенном бдении. В воскресенье 8 сентября Святейший Отец отслужит Мессу под открытым небом, посетит благотворительный центр «Город дружбы», помолится вместе с трудящимися, встретится с духовенством и монашествующими. В понедельник 9 сентября Папа Франциск побывает на острове Маврикий, а вечером того же дня вернется в Антананариву, откуда утром 10 сентября вылетит в Рим.



Справка: Население французскоязычного островного государства Мадагаскар составляет 30 миллионов человек, притом, что христиан на острове 70%, а католиков — 27%. Общее число католиков — порядка 8 миллионов человек. В стране 5 католических митрополий, 16 епархий, более 300 приходов, 23 епископа, более тысячи священников (включая епархиальных и принадлежащих к различным монашеским орденам), более четырех тысяч монахинь. Дипломатические отношения между Ватиканом и Республикой Мадагаскар существуют с 1995 г.

По материалам Vatican News